促進老舊商圈重現榮景　郭倍宏團隊提解方

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同時，林于凱指出，包租代管是目前政府協助媒合屋主及租屋者的平台，但僅限於居住目的，並未涵蓋店面，此外，目前營業用房屋稅達3%，但空店的房屋稅僅有1.5%~2%，顯見未把店面出租，在稅率上反而更便宜，使房東寧願待價不租，也不願降價出租。
郭倍宏團隊也蒐集日本案例表示，以澀谷區正在實施「利用空置商店的區域振興計畫」( 澀谷Locol Street Project），調查、媒合、補助，三合一。這個計畫委託業者「東京Ｒ不動產」對澀谷區的空店進行調查、選擇目標，鼓勵出租、招募和支持開店。有需求的屋主及欲尋找店面的租客，都可線上填寫表單申請，由平台協助其滿足媒合條件，媒合成功者，並且完成計畫工作項目(地方導覽活動、開店案例分享、交流會)，還可申請租金/裝修補助。
林于凱也說，目前台灣並未實施空屋稅，造成房東持有成本不高，長期閒置未出租也不影響，然而，其他國際城市如舊金山2021年就開始實施空店稅，32個商店區內閒置182天以上就課稅；溫哥華在2022年4月通過了空店稅。基本概念是將（住宅）空屋稅延伸至店面的領域。這些做法都有效促進空店的再活化。
林于凱指出，如果要振興商圈，吸引屋主加入「開店支持平台」，中央政府或許可思考將「房屋租賃所得」分離課稅，不列入綜合所得稅中，並且開徵空屋稅(若出租則免徵)，用稅制搭配補助誘因吸引屋主釋出物件，才能讓商圈有活水進入，從軟體面及硬體面，協助青創業者，才能成就多贏局面。