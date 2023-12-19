宋康昊「親頒坎城影后」力挺女權！惹惱保守派挨轟：可悲西方奴隸

土耳其女星梅薇迪茲達（Merve Dizdar）今年以新片《春風勁草》（About Dry Grasses）從影帝宋康昊手中接過坎城影后大獎時，不料她上台發表感言力挺女權，卻意外點燃土國保守派勢力的怒火，批她是：「可悲的西方奴隸」，要求取消她的所有演出和補助。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲梅薇迪茲達以《春風勁草》獲頒坎城影后。（圖／海鵬）梅薇迪茲達獲頒坎城影后，上台感謝完劇組及導演後，隨後表示自己：「無須揣摩劇中角色的困境就能演出，因為我國家的女性都在掙扎，我們知道做女人有多難。」此話雖反映出土耳其近年女權的惡化狀況，卻惹惱執政黨保守勢力，為她招來言論攻擊、成為眾矢之的，甚至怒批她：「可悲的西方奴隸！」並要求國營電視台停播所有她的節目。▲梅薇迪茲達在《春風勁草》演出身障教師。（圖／海鵬）但梅薇迪茲達完全無所畏懼，甚至霸氣反擊：「這就是我想把這個獎獻給所有（土耳其）女性的原因」。堅毅個性與片中老師角色「努芮」如出一轍，令人激賞！有趣的是，《春風勁草》在土耳其上映時，竟壓過保守派炮火，連續兩週榮登土耳其電影排行榜冠軍，超越該片導演努瑞貝其錫蘭（Nuri Bilge Ceylan）的金棕櫚獎前作《冬日甦醒》（Winter Sleep）。梅薇迪茲達是土耳其校風開明的凱帝哈斯大學（Kadir Has University）表演碩士，出道十多年的她，曾一邊主持兒童節目、一邊演出劇場，並以電影《雪與熊》（Snow and the Bear）摘下安塔利亞國際影展（Antalya Golden Orange Film Festival）影后桂冠，知名度大爆發。這次她在新片《春風勁草》飾演身障教師「努芮」，睿智迷人的演出，刷新影史、成為第一位勇奪坎城影后的土耳其女星。《春風勁草》 12月29日在台上映。更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 桂綸鎂緊抱「坎城影帝」好幸福！盧貝松亞洲女神公開 竟不是舒淇盧貝松攜《人犬》旋風來台！坎城影帝卡賴伯驚爆「與狼群住一起」盧貝松拍《人犬》救援流浪狗！挖掘內心傷痛：我與父親關係很差台灣人最愛10大外片！61歲阿湯哥搏命演出也沒用 前3名都不是人