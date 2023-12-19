HYBE男團保鑣打飛粉絲「咻！人就彈走了」 BOYNEXTDOOR裝傻逃離
南韓娛樂龍頭「HYBE」旗下子公司「KOZ Entertainment」的男團BOYNEXTDOOR日前在青島機場引發爭議，他們的保鑣為了保護SUNGHO、RIWOO、JAEHYUN、TAESAN、LEEHAN、WOONHAK等成員，直接打飛跟拍在旁的女粉絲，力道之大嚇壞看到的網友：「這是在洩憤吧？」、「是流氓嗎？」
記者陳雅蘭／綜合報導
BOYNEXTDOOR是今年5月才出道的男團，由SUNGHO、RIWOO、JAEHYUN、TAESAN、LEEHAN、WOONHAK等6人組成，他們除了有帥氣外表，舞蹈實力也在水準之上，目前已囊括許多頒獎典禮的「新人獎」，人氣扶搖直上。
BOYNEXTDOOR日前飛到中國青島，機場聚集許多粉絲接機，保鑣手牽手形成人牆護送藝人，有女歌迷認真站在前方拍攝，下一秒卻被保鑣「打飛」，該女身體嬌小加上重心不穩，整個人直接「彈出」拍攝者的「螢幕外」範圍，場面相當混亂；讓人意外的是，藝人見狀不為所動，僅低頭儘速離開。
雖然在韓國追星，保鑣推人、打人已見怪不怪，但BOYNEXTDOOR的保鑣「過度防衛」仍引起共憤，所屬公司趕緊出面道歉：「大家好。這裡是KOZ Entertainment。對於16日在青島機場執行BOYNEXTDOOR安保工作中發生的因保全人員不當舉動而導致的問題，我們致以最誠摯的歉意。目前，我司已向當事人粉絲表達了歉意，並且正在確認其身心健康狀況及攜帶物品受損與否。 該安保人員之後將不會再負責我司藝人的現場保全工作。今後為防止此類問題的再度發生，我們將強化安保人員的現場安保工作準則及教育。謝謝！」
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