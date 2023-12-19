3次抽驗結果合格！蘋果西打確定16日起2號、3號產線復工
國內知名飲料蘋果西打，今年5月鋁罐330ml及寶特瓶600ml產品檢出沉澱物案，大西洋公司後續向桃園衛生局提具產線改善報告書，經衛生局召開專家學者審議，會同食藥署、新北市政府衛生局及專家學者至廠內查核並抽驗，檢驗結果符合飲料類衛生標準及該公司廠內制訂之管制標準，同意大西洋公司平鎮工廠自今年11月16日起2號及3號產線正式生產蘋菓西打鋁罐330ml、寶特瓶600ml產品。
記者李春台／桃園報導
衛生局指出，當時接到新北衛生局通知後，立即由食安稽查小組及食安專家前往平鎮工廠查察，經查發現2號及3號產線部分設備裸露、管線斑駁及天花板霉斑等缺失，恐有汙染食安之虞，依據食品安全衛生管理法第41條規定，命暫停作業，且待產線缺失完成改善及提具改善報告書，報請衛生局審核通過始得復工。
衛生局表示，經2次專家審查、3次測試生產與提出自主委外產線塗抹試驗及成品檢驗結果符合廠內制訂之管制標準，並經衛生局抽驗蘋菓西打鋁罐330ml及寶特瓶600ml產品，符合食品安全衛生管理法之食品中微生物衛生標準及一般食品衛生標準。後續為確保蘋菓西打於市面流通安全，衛生局表示將每月不定期稽查廠內環境衛生及抽驗市售產品，以維護消費者食品安全。
衛生局再次提醒食品業者，製售食品之從業人員、作業場所、設施衛生管理及品保制度，均應符合食品良好衛生規範準則，違反者依食安法處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰；情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄。同法第17條規定販賣食品，應符合衛生安全及品質之標準，違反者依同法第48條規定命限期改正，屆期不改正者，處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。衛生局提醒民眾若發現違規事件，可撥打0800-285-000及全國食安專線1919進行檢舉，以共同維護食品安全。