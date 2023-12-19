甘肅地震前「大群烏鴉盤旋」成先兆？地質專家：無必然關係
中國甘肅省臨夏州積石山縣於昨（18）深夜11點59分發生芮氏規模6.2、深度僅10公里的強震，官方通報至少奪走126人性命，中國國家主席習近平與中國國務院總理李強也下令全力搶救。不過就在地震前，有當地民眾發現天空出現大量烏鴉聚集，黑壓壓的一片讓不少人猜測「地震前動物有異常反應」的先兆是否屬實。
國際中心楊智傑／綜合報導
甘肅週一深夜發生規模6.2強震，震央位於甘肅省臨夏回族自治州積石山縣，一段當地的影片也在網路掀起熱烈討論。這段當地民眾拍攝放在微博上的畫面當中，積石山出現大量鳥類站在電線上滿滿一整排，且朝向同一個方向飛，特別的景象就連往來的民眾與車輛也忍不住停下腳步觀看。
不少網友驚呼，「原來小時候課本裏講的都是真的，地震前都會有動物異常反應」，但也有網友推測這些鳥類其實就是烏鴉，群聚只是因為晚上城市區域比山區還要暖和。
中國地質科學院研究員蘇德辰對此也指出，每到冬天，烏鴉就比較喜歡飛到城裏聚集，這是因為城區有熱島效應，相對暖和。他舉例，以前他在中國地質大學上學時，學校周邊一到冬天就會有大量的烏鴉出現，牠們晚上飛來取暖，白天再飛走，四散覓食，「這是烏鴉的生活習性」。當然，地震發生時，烏鴉也會受到驚擾，四散而逃。
對於「地震前動物有異常反應」的先兆，蘇德辰稱從科學角度而言，到現在為止，還無法確認動物反常反應與地震之間存在必然聯繫，因此並不能說烏鴉的聚集是此次地震發生的預兆。