日系零售雙雄高雄發威　「高雄聖誕生活節」週末登場

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經發局長廖泰翔表示，高市府積極招商引資，與百貨聯手招募國際級商業服務業進駐，並且搭配聖誕節系列活動，讓大立百貨以及鄰近的中央公園商圈、新堀江商圈人流與商機提升，不僅在開幕前網路聲量就高居不下，開幕後連平日晚上都出現滿滿逛街人潮，展現出旗艦店進駐的外溢商機。
這週五（22日）由市府主辦的「2023高雄聖誕生活節」將登場，由楊乃文領軍的22組卡司開唱，還有3大聖誕市集；市府加碼，在三大市集使用iPASS MONEY消費滿200元即送100元「聖誕商圈優惠券」；22日起至跨年期間，在全市13個百貨，消費滿千，也送100元「聖誕商圈優惠券」，可以在113年2月29日前到全市近30個合作商圈消費。
新堀江商圈楊翔茗理事長表示，自從這個月初大立百貨的「DON DON DONKI」開幕後，新堀江商圈十分有感，估計業績已增加1至2成營業額。商圈的攤商也十分期待月底的聖誕節以及跨年活動。
大立百貨張銘池副總指出，今年是大統集團的第65年，改裝開幕加上週年慶檔期，週年慶期間超過12萬人潮蒞臨，與去年同期相比增加約300%的人潮流量，更串連周邊商圈形成帶狀逛街廊帶，帶動鄰近街區活絡發展，未來將會持續招商，打造高雄觀光購物最亮眼新地標。
經發局也說，上周五(15日)於中央公園1號出口已經啟用將近25公尺高的「星空之樹」聖誕樹，公園草地還有「冬夢精靈」潔白麋鹿、放大版聖誕球吊飾「星球秘境」、巨大「心願聖誕盒」、橫跨4.5 公尺金黃翅膀「光輝之翼」等光環境設置，鼓勵市民朋友欲前往大立百貨等商圈逛街或欣賞聖誕燈飾與表演，可多多利用搭乘大眾運輸交通工具，享受快速且便利的購物樂趣以及聖誕氛圍。