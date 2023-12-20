李聖旻「找到被殺的女兒頭顱」畫面深刻！拍《運氣》承受巨大壓力

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李聖旻在《運氣好的日子》飾演計程車司機「吳澤」，要跟連環殺人魔柳演錫搏鬥、鬥智，不管身體或精神都受到極大折磨，消耗許多體力，問及李聖旻如何管理體能？他說：「比起身體上的體力消耗，反而是吳澤這一角色身上所背負的壓力，對我造成比較大的影響。因為這角色所背負的壓力是有強度變化的階段，所以對我來說，該如何控制並詮釋出來是不簡單的。為了之後發生的大事件，感覺是有控制情緒起伏幅度的必要。因為如果在前面就把能量都耗盡的話，後面能量就會不足。所以我有努力去調整情緒的平衡。」
哪一場戲最難拍攝？李聖旻說：「我覺得最辛苦的戲，是吳澤發現他死去女兒頭顱的那一場戲。我還記得拍攝時，身心上都承受了非常大的壓力。」對於詮釋失去愛女的父親，從膽小鬼變成為了幫女兒報復而產生180度的轉變，李聖旻解釋吳澤的感受並非「痛快」，僅是過多的壓力導致變化，「吳澤感到非常痛苦，而且還有點罪惡感。我還記得拍攝時，我是想著如果是我的話，我應該會比劇中的吳澤還更殘酷冷血，要全數奉還，用更凶殘的方法去報仇。不知道是不是因為這樣，所以有時候我的情緒跟能量，會超出導演想要的程度，這部分都是導演幫助我控制的」。
因為是接受台灣媒體的採訪，李聖旻想到曾來拍攝電影《北風》的回憶，「在我印象中，台灣是非常乾淨跟安全的地方，人民們也很守秩序。所以我還記得我努力要乖乖的遵守交通規則。」他還笑說：「那時同行的人喜歡吃火鍋，但我印象中很特別的是，台灣人不喝火鍋的湯，我還記得那時候常去的火鍋店老闆提醒我們『不要喝火鍋的湯』，所以我現在去火鍋店的時候，還會跟別人說火鍋的湯不是拿來喝的！」
李聖旻最後也向台灣觀眾宣傳《運氣好的日子》，他表示：「請台灣的觀眾多多喜歡我們的戲劇《運氣好的日子》，同時也希望大家多多關注喜愛韓國的影視，戲劇、電影、話劇及音樂等藝術領域，尤其是《運氣好的日子》，希望大家能多多關注與喜愛，謝謝大家。」《運氣好的日子》全10集可至iQIYI愛奇藝國際站收看。
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