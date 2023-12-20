「百想視帝」李聖旻不紅沒戲拍！存招募司機電話開小黃：經濟困難

我是廣告 請繼續往下閱讀
聊到劇名《運氣好的日子》，對於李聖旻來說，何謂「運氣好的日子」？李聖旻表示活到現在55歲，從未想過這個問題，「要說的話，應該是期望或是夢想實現的瞬間吧。」而這一天，正是李聖旻小孩出的那天，同時也是李聖旻拍攝人生第一部電影的那一天，「在我的人生中，有最深刻、最開心的一天，到現在也還記憶鮮明，就是我的小孩出生的那一天，那一天也是我第一次拍攝電影的日子。那天要去拍電影前孩子出生了，結束拍攝後又再去看孩子，那一天對我來說是人生中印象最深刻、運氣最好的日子，不知不覺已經是23年前了」。
李聖旻在《運氣好的日子》飾演的計程車司機吳澤，非常喜歡跟乘客聊天；現實生活中，李聖旻坐小黃時則沒遇過讓他印象深刻的司機，他反而透露差點要當運將的故事，「題外話，我以前沒有作品、沒有工作的時候，曾經在手機內儲存過招募計程車司機廣告的電話，那時候沒有工作，經濟也比較吃緊，我也不是說不會開車，所以我就在手機裡存了招募計程車司機廣告的電話一段時間」。
說到開車技術，李聖旻不敢給自己打上分數，但敢保證絕對是「安全駕駛」，他笑說：「我開車時喜歡維持定速，並安全的讓車不太搖晃，所以我如果是計程車司機的話，應該賺不到什麼錢。但我覺得我應該會成為安全駕駛的模範司機吧！」
李聖旻又說，假如當上計程車司機，他最不想載到喝醉酒的乘客，「覺得酩酊大醉的乘客最難應付。因為我不太喝酒，所以遇到喝醉的乘客時，比較不知道該如何應付。還有，如果遇到像劇中的金赫洙（飾演殺人魔的柳演錫）這種恐怖乘客的話，應該也會非常辛苦。遇到的話，應該會用比平常還快的速度，趕快把乘客送到目的地吧！」
《運氣好的日子》已於19日播出大結局，全10集可至iQIYI愛奇藝國際站收看。
更多《運氣好的日子》演員訪問：
李聖旻「找到被殺的女兒頭顱」畫面深刻！拍《運氣》承受巨大壓力
柳演錫換臉「隨機殺人」好可怕！拍攝《運氣》攻讀解剖學做盡爛事
李姃垠「兒子被殺」痛哭追凶手！拍完《運氣》偷偷來台灣轉換心情
李聖旻《運氣》開小黃「客人出100萬包車」！卻載到殺人犯柳演錫
李聖旻「來台灣踩不到大便」沒狗屎運 秀高EQ：是非常乾淨的地方
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！