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「百想視帝」李聖旻不紅沒戲拍！存招募司機電話開小黃：經濟困難

▲李聖旻（又譯：李星民）拍攝《運氣好的日子》時，想到過去曾沒工作，存過招募計程車司機廣告的電話，差點去開小黃。（圖／iQIYI愛奇藝國際站）
▲李聖旻（又譯：李星民）拍攝《運氣好的日子》時，想到過去曾沒工作，存過招募計程車司機廣告的電話，差點去開小黃。（圖／iQIYI愛奇藝國際站）

記者陳雅蘭／台北-首爾連線報導

李聖旻（又譯：李星民）是許多韓劇迷熟悉的知名演員，最令台灣觀眾廣為人知的，就是跟宋仲基合作的《財閥家的小兒子》，李聖旻也以此作品拿下「第59屆百想藝術大賞」最佳男主角殊榮。其實李聖旻演藝事業並非一帆風順，他近期在主演戲劇《運氣好的日子》飾演計程車司機，就提到以前沒戲拍時，曾把招募程車司機廣告的電話存起來，「那時候沒有工作，經濟也比較吃緊」。

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▲柳演錫在《運氣好的日子》中飾演殺人犯，開100萬包下李聖旻（左）開的計程車。（圖／iQIYI國際站）
▲柳演錫在《運氣好的日子》中飾演殺人犯，花100萬包下李聖旻（左）開的計程車。（圖／iQIYI國際站）
《運氣好的日子》故事描述李聖旻飾演的計程車司機吳澤，在夢到小豬後，那天工作特別順心，還載到以100萬韓幣（約台幣2萬4550元）包車前往木浦的乘客，讓他以為自己即將轉運時，豈知對方身分竟是連環殺人魔金赫洙（柳演錫 飾），他的心情瞬間從喜悅變成恐懼，為了女兒的學費，加上生命受到威脅，他只能硬著頭皮持續踩油門，往目的地前去。

聊到劇名《運氣好的日子》，對於李聖旻來說，何謂「運氣好的日子」？李聖旻表示活到現在55歲，從未想過這個問題，「要說的話，應該是期望或是夢想實現的瞬間吧。」而這一天，正是李聖旻小孩出的那天，同時也是李聖旻拍攝人生第一部電影的那一天，「在我的人生中，有最深刻、最開心的一天，到現在也還記憶鮮明，就是我的小孩出生的那一天，那一天也是我第一次拍攝電影的日子。那天要去拍電影前孩子出生了，結束拍攝後又再去看孩子，那一天對我來說是人生中印象最深刻、運氣最好的日子，不知不覺已經是23年前了」。

▲李聖旻貴為視帝，卻非常謙虛。（圖／iQIYI愛奇藝國際站）
▲李聖旻貴為視帝，卻非常謙虛。（圖／iQIYI愛奇藝國際站）
李聖旻在《運氣好的日子》飾演的計程車司機吳澤，非常喜歡跟乘客聊天；現實生活中，李聖旻坐小黃時則沒遇過讓他印象深刻的司機，他反而透露差點要當運將的故事，「題外話，我以前沒有作品、沒有工作的時候，曾經在手機內儲存過招募計程車司機廣告的電話，那時候沒有工作，經濟也比較吃緊，我也不是說不會開車，所以我就在手機裡存了招募計程車司機廣告的電話一段時間」。

說到開車技術，李聖旻不敢給自己打上分數，但敢保證絕對是「安全駕駛」，他笑說：「我開車時喜歡維持定速，並安全的讓車不太搖晃，所以我如果是計程車司機的話，應該賺不到什麼錢。但我覺得我應該會成為安全駕駛的模範司機吧！」

李聖旻又說，假如當上計程車司機，他最不想載到喝醉酒的乘客，「覺得酩酊大醉的乘客最難應付。因為我不太喝酒，所以遇到喝醉的乘客時，比較不知道該如何應付。還有，如果遇到像劇中的金赫洙（飾演殺人魔的柳演錫）這種恐怖乘客的話，應該也會非常辛苦。遇到的話，應該會用比平常還快的速度，趕快把乘客送到目的地吧！」

《運氣好的日子》已於19日播出大結局，全10集可至iQIYI愛奇藝國際站收看。

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