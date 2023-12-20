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柳演錫換臉「隨機殺人」好可怕！拍攝《運氣》攻讀解剖學做盡爛事

▲柳演錫在《運氣好的日子》飾演變態殺人魔，坦言詮釋起來很不容易。（圖／iQIYI愛奇藝國際站）
▲柳演錫在《運氣好的日子》飾演變態殺人魔，坦言詮釋起來很不容易。（圖／iQIYI愛奇藝國際站）

記者陳雅蘭／台北-首爾連線報導

韓星柳演錫在《浪漫醫生金師傅》、《機智醫生生活》系列劇飾演救人的醫生，英雄模樣深植人心；他近期在新作《運氣好的日子》雖然再披上醫師袍，但卻是借助解剖學知識的連環殺人犯，與他暖男形象判若兩人。柳演錫接受台灣媒體訪問，聊到看著原著角色隨機殺人時，卻呈天真爛漫的感覺，「砍人這件事」就像是跟周遭分享趣事一樣自然，讓他詮釋起來都感到可怕。

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▲▼柳演錫有著無害臉蛋，卻發狠演起連環殺人魔，判若兩人的演技令觀眾讚嘆。（圖／iQIYI愛奇藝國際站）
▲▼柳演錫有著無害臉蛋，卻發狠演起連環殺人魔，判若兩人的演技令觀眾讚嘆。（圖／iQIYI愛奇藝國際站）
▲▼柳演錫有著無害臉蛋，卻發狠演起連環殺人魔，判若兩人的演技令觀眾讚嘆。（圖／iQIYI愛奇藝國際站）
 
《運氣好的日子》故事描述李聖旻飾演的計程車司機吳澤，在夢到小豬後，那天工作特別順心，還載到以100萬韓幣（約台幣2萬4550元）包車前往木浦的乘客，讓他以為自己即將轉運時，豈知對方身分竟是連環殺人魔金赫洙（柳演錫 飾），他的心情瞬間從喜悅變成恐懼，為了女兒的學費，加上生命受到威脅，他只能硬著頭皮持續踩油門，往目的地前去。

事實上，這不是柳演錫第一次演壞人，他曾在《狼少年：不朽的愛》、《初戀築夢101》、《一千零一魘》中都飾演反派，問及上述包含《運氣好的日子》在內，哪部作品的反派角色最狠毒？柳演錫認為自己在《運氣好的日子》中飾演的「金赫洙」絕對是第一名，「雖然我並不是沒有飾演過反派角色，但我個人覺得這是第一次飾演像赫洙這麼邪惡的角色，所以並不容易詮釋。」

柳演錫覺得扮演連續殺人魔時，曾煩惱該如何表現出可怕的眼神或是感覺，「看網漫跟劇本時，赫洙這角色給我的感覺是，他在隨機殺人時，呈現出的是一種天真爛漫的感覺。就如同小孩跟父母分享與朋友間發生的有趣事情一樣。所以在講讓吳澤感到害怕的事情時，反而是用覺得無所謂的方式去呈現，我覺得這樣可能會讓人感到更害怕」。

因為「金赫洙」實在太變態，電視劇播出時，是否有遇到路人投射害怕眼神？柳演錫說：「雖然我沒想過這部分，但連續劇播出之後，聽到有人形容我換了張臉孔，由此可看出他們對於我演出這個強烈的角色，是抱持著正面的評價。」

柳演錫在拍攝《運氣好的日子》時，跟客串的《浪漫醫生金師傅3》拍攝行程重疊到，因為兩個角色相差極大，一個是殺人魔，另一個是救人英雄，拍攝時是否會感到困難？柳演錫坦承確實會搞混，「兩部作品的拍攝期間剛好重疊大概2至3個禮拜，我偶爾會感到混亂。但是赫洙這一個角色是連痛覺都沒有的角色，所以比起讓自己跟角色同化，我更想要分離的詮釋這個角色」。

聊到劇名，柳演錫也分享對自己來說「運氣好的日子」，就是出道的那一天，「我從小就夢想成為演員，能以電影《原罪犯》出道實現夢想，對我來說應該就算是運氣好了吧」。

柳演錫是在2003年19歲時，透過高中前輩告知才去參加電影《原罪犯》的面試，最後順利拿到劉智泰的少年角色「李宇鎮」。他之後進入韓國空軍部隊服兵役，暫別演藝圈；直到2013拍攝知名電視劇《請回答1994》成名，之後推出的《浪漫醫生金師傅》、《機智醫生生活》系列劇都大受歡迎，台灣觀眾也因此更加認識柳演錫；柳演錫對此感謝台灣粉絲，他說：「聽說我的作品在台灣很受喜愛，覺得非常開心。很感謝從台灣來的支持訊息或是應援活動，託這些的福，我獲得了很多的力量，才能順利完成拍攝。我一直都非常感謝，並希望以後有機會能親自跟大家見面，度過美好的時間。」

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▲▼柳演錫先以《請回答1994》成名（上），再靠《浪漫醫生金師傅》（下）打響知名度。（圖／翻攝tvN）
▲▼柳演錫先以《請回答1994》成名（上），再靠《浪漫醫生金師傅》（下）打響知名度。（圖／翻攝tvN）
▲柳演錫苦練手術中的「縫合」動作，自豪技術一流都不用替身。（圖／東森戲劇台提供 , 2017.7.26）
 
▲柳演錫2020年至2021年主演的《機智醫生生活》系列劇，更是讓他演藝事業邁入巔峰。（圖／翻攝tvN）
▲柳演錫2020年至2021年主演的《機智醫生生活》系列劇，更是讓他演藝事業邁入巔峰。（圖／翻攝tvN）
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