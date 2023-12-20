柳演錫換臉「隨機殺人」好可怕！拍攝《運氣》攻讀解剖學做盡爛事

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事實上，這不是柳演錫第一次演壞人，他曾在《狼少年：不朽的愛》、《初戀築夢101》、《一千零一魘》中都飾演反派，問及上述包含《運氣好的日子》在內，哪部作品的反派角色最狠毒？柳演錫認為自己在《運氣好的日子》中飾演的「金赫洙」絕對是第一名，「雖然我並不是沒有飾演過反派角色，但我個人覺得這是第一次飾演像赫洙這麼邪惡的角色，所以並不容易詮釋。」
柳演錫覺得扮演連續殺人魔時，曾煩惱該如何表現出可怕的眼神或是感覺，「看網漫跟劇本時，赫洙這角色給我的感覺是，他在隨機殺人時，呈現出的是一種天真爛漫的感覺。就如同小孩跟父母分享與朋友間發生的有趣事情一樣。所以在講讓吳澤感到害怕的事情時，反而是用覺得無所謂的方式去呈現，我覺得這樣可能會讓人感到更害怕」。
因為「金赫洙」實在太變態，電視劇播出時，是否有遇到路人投射害怕眼神？柳演錫說：「雖然我沒想過這部分，但連續劇播出之後，聽到有人形容我換了張臉孔，由此可看出他們對於我演出這個強烈的角色，是抱持著正面的評價。」
柳演錫在拍攝《運氣好的日子》時，跟客串的《浪漫醫生金師傅3》拍攝行程重疊到，因為兩個角色相差極大，一個是殺人魔，另一個是救人英雄，拍攝時是否會感到困難？柳演錫坦承確實會搞混，「兩部作品的拍攝期間剛好重疊大概2至3個禮拜，我偶爾會感到混亂。但是赫洙這一個角色是連痛覺都沒有的角色，所以比起讓自己跟角色同化，我更想要分離的詮釋這個角色」。
聊到劇名，柳演錫也分享對自己來說「運氣好的日子」，就是出道的那一天，「我從小就夢想成為演員，能以電影《原罪犯》出道實現夢想，對我來說應該就算是運氣好了吧」。
柳演錫是在2003年19歲時，透過高中前輩告知才去參加電影《原罪犯》的面試，最後順利拿到劉智泰的少年角色「李宇鎮」。他之後進入韓國空軍部隊服兵役，暫別演藝圈；直到2013拍攝知名電視劇《請回答1994》成名，之後推出的《浪漫醫生金師傅》、《機智醫生生活》系列劇都大受歡迎，台灣觀眾也因此更加認識柳演錫；柳演錫對此感謝台灣粉絲，他說：「聽說我的作品在台灣很受喜愛，覺得非常開心。很感謝從台灣來的支持訊息或是應援活動，託這些的福，我獲得了很多的力量，才能順利完成拍攝。我一直都非常感謝，並希望以後有機會能親自跟大家見面，度過美好的時間。」
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