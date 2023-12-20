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李姃垠「兒子被殺」痛哭追凶手！拍完《運氣》偷偷來台灣轉換心情

▲李姃垠在《運氣好的日子》飾演被害者的母親。（圖／iQIYI愛奇藝國際站）
▲李姃垠在《運氣好的日子》飾演被害者的母親。（圖／iQIYI愛奇藝國際站）

記者陳雅蘭／台北-首爾連線報導

南韓演員李姃垠是韓劇迷最熟戲的「國民媽媽」、「最強綠葉」，她的代表作包含《山茶花開時》、《我只是個計程車司機》、《寄生上流》等。她近期在《運氣好的日子》為了找出殺兒子的凶手，找關鍵證據的樣子堪稱刑警級別，李姃垠表示她只是把為人母所遭遇的感受，如實把「謹慎」與「執著」、「衝勁」表演出來。李姃垠曾為了轉換心情來台灣旅遊散心，對寶島推拿師的親切感留下好印象。

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▲李姃垠（右）在《寄生上流》中的存在，讓觀眾留下深刻印象。（圖／naver電影）
▲李姃垠（右）在《寄生上流》中的存在，讓觀眾留下深刻印象。（圖／naver電影）
《運氣好的日子》故事描述李聖旻飾演的計程車司機吳澤，在夢到小豬後，那天工作特別順心，還載到以100萬韓幣（約台幣2萬4550元）包車前往木浦的乘客，讓他以為自己即將轉運時，豈知對方身分竟是連環殺人魔金赫洙（柳演錫 飾），他的心情瞬間從喜悅變成恐懼。另一方面，金赫洙正是殺害黃順圭（李姃垠 飾）兒子的凶手，順圭為了找出真凶，化身柯南日日夜夜搜集有關金赫洙的相關資訊。

李姃垠不是第一次演母親，卻是首次詮釋受害人母親的角色，她覺得這對自己演員身分來說，具有不同的意義，「當時我假設過，這不是別人的事，而是真正出現在我身上的時候，我很好奇自己會怎麼行動」。

▲李姃垠在《運氣好的日子》痛失兒子。（圖／iQIYI愛奇藝國際站）
▲李姃垠在《運氣好的日子》痛失兒子。（圖／iQIYI愛奇藝國際站）
劇中為了找尋凶手，李姃垠非常執著，但私下的她卻與黃順圭大不同，同時感謝黃順圭影響了自己，李姃垠透露日前車子被刮傷，對方沒有留下聯絡字條逃走，「之後被我查出來了，估計是得虧演了黃順圭才學到了這樣的本事！」

觀眾對於「黃順圭」尋找關鍵證據的樣子，彷彿刑警般專業，李姃垠笑說：「我想在我身上『執著』這一點，僅限於工作時才會發揮。看劇本剖析人物時，我會這樣執著。實際上，我的性格並沒達到執著的程度，而是一個好說話的人！」

諺語「善有善報，惡有惡報」對每個人來說有不同見解，但是李姃垠則認為，就算報應實現的時間不同，但她始終相信壞人終究會受到應有懲罰，「當有人受害時，如果壞人能夠馬上得到懲罰，那就再好不過了。不過我還是相信即便不是現在，但終究會有惡報這個道理」。

李姃垠曾因為拍戲要轉換心情，偷偷來過台灣旅遊3天2夜，她也分享印象深刻的回憶：「當時偶然在市區的一家推拿店遇到一位60多歲的推拿師，我記得那位非常親切，所以下次還想找那位推拿。我覺得台灣是一個非常美麗的地方，特別是保留過去痕跡的樣貌令我印象深刻。」

《運氣好的日子》已於19日播出大結局，全10集可至iQIYI愛奇藝國際站收看。

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▲劇中，李姃垠為了找到殺害兒子的凶手，化身偵探找證據。（圖／iQIYI愛奇藝國際站）
▲劇中，李姃垠為了找到殺害兒子的凶手，彷彿化身偵探找證據。（圖／iQIYI愛奇藝國際站）
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