李姃垠「兒子被殺」痛哭追凶手！拍完《運氣》偷偷來台灣轉換心情

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李姃垠不是第一次演母親，卻是首次詮釋受害人母親的角色，她覺得這對自己演員身分來說，具有不同的意義，「當時我假設過，這不是別人的事，而是真正出現在我身上的時候，我很好奇自己會怎麼行動」。
劇中為了找尋凶手，李姃垠非常執著，但私下的她卻與黃順圭大不同，同時感謝黃順圭影響了自己，李姃垠透露日前車子被刮傷，對方沒有留下聯絡字條逃走，「之後被我查出來了，估計是得虧演了黃順圭才學到了這樣的本事！」
觀眾對於「黃順圭」尋找關鍵證據的樣子，彷彿刑警般專業，李姃垠笑說：「我想在我身上『執著』這一點，僅限於工作時才會發揮。看劇本剖析人物時，我會這樣執著。實際上，我的性格並沒達到執著的程度，而是一個好說話的人！」
諺語「善有善報，惡有惡報」對每個人來說有不同見解，但是李姃垠則認為，就算報應實現的時間不同，但她始終相信壞人終究會受到應有懲罰，「當有人受害時，如果壞人能夠馬上得到懲罰，那就再好不過了。不過我還是相信即便不是現在，但終究會有惡報這個道理」。
李姃垠曾因為拍戲要轉換心情，偷偷來過台灣旅遊3天2夜，她也分享印象深刻的回憶：「當時偶然在市區的一家推拿店遇到一位60多歲的推拿師，我記得那位非常親切，所以下次還想找那位推拿。我覺得台灣是一個非常美麗的地方，特別是保留過去痕跡的樣貌令我印象深刻。」
《運氣好的日子》已於19日播出大結局，全10集可至iQIYI愛奇藝國際站收看。
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