2024跨年晚會相約夢時代　陳其邁要求交通疏運導引人流

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「2024高雄跨年晚會」卡司陣容強大，囊括金曲、創作、樂團及偶像等元素，讓跨年秒變音樂祭，搭配倒數後施放240秒挑高型亞灣跨年煙火，規模升級，絕對吸睛；跨年節目以多元通路，包括串流平台、社群平台、電視等進行高畫質轉播，歡迎未能到現場的民眾線上一起同樂，陳其邁提醒跨年將吸引大批人潮，請新聞局協調各大電信業者加開機動基地台，以維持手機訊號暢通及節目直播穩定度。
接續由民政局報告113年元旦升旗典禮籌備情形，典禮將由高雄女中樂儀隊及中華藝術學校開場，再度邀請榮獲全國音樂比賽特優的四維國小合唱團擔任國歌領唱，為迎接龍年，以「萬物蓬勃 共進發展」為主題，並以插畫家馬里斯設計的一卡通圖像進行延伸，象徵龍身軀纏繞光芒，代表市府及議會合作帶動高雄新的一年萬物蓬勃，促進經濟發展。
同時，「2023高雄聖誕生活節」將於12月22、23日結合音樂、市集及精彩燈光作品在中央公園熱鬧登場，其中消費滿額加贈「聖誕商圈優惠券」活動，陳其邁責請經發局妥善規劃發放流程，讓民眾可快速方便領取。
接近年末，正值業者進行趕工及歲修作業季節，陳其邁題性勞工局、工務局持續加強勞安宣導與勞檢，尤其高危險場所、局限空間作業等應列為重點，另請市府各工程主辦機關加強工地巡檢，要求廠商落實工安管理。