拚輔選　陳其邁領軍八席立委抽籤團結勝選

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此次選委會如同往年選在文化中心舉辦立委抽籤號次，民進黨高雄黨部一早集結8名立委候選人、議員與陳其邁聯合造勢，候選人也請來聲援團隊；在高雄市所推出的八位立委候選人，投票號次分別為：第1選區邱議瑩「4」號、第2選區邱志偉「2」號、第3選區李柏毅「4」號、第4選區林岱樺「1」號、第5選區李昆澤「2」號、第6選區黃捷「2」號、第7選區許智傑「4」號、第8選區賴瑞隆「3」號。
身為競選總部主委的陳其邁認為，這場選舉最重要的意義，是台灣人要用選票做自己的主人，決定國家未來整體發展」。陳其邁說，賴蕭配是唯一能穩健領導台灣的組合，也是最熟悉高雄建設的人，高雄一直是民主聖地，在過去民主改革中從未缺席，美麗島事件也發生在此，希望民眾繼續支持民主、選擇民進黨。
陳其邁也如數家珍地逐一介紹每位候選人，陳其邁稱8席立委候選人他都能如數家珍，李昆澤推動鐵路地下化、捷運黃線、九如橋改建，黃捷在議會力挺婚姻平權、推動輕軌，許智傑爭取三井百貨，賴瑞隆爭取國道7號、亞洲新灣區、前鎮漁港，林岱樺推動林園捷運線，邱志偉在國會爭取最多水利建設，邱議瑩全力站在農民陣線。
上次同樣也是抽到①號的林岱樺，承諾一起讓高雄更好。有越來越多國際大廠願意投資高雄，他也替高雄的孩子爭取越來越豐富的教育資源。大家繼續選對的人、走對的路，讓高雄穩健向前，繼續相挺台灣。
臨危受命的高雄市議員黃捷，則抽中2號後，隨即安排車掃，要將號次第一時間告訴所有選區親朋好友，「捷足先登、2號勝利」「勝利女神」、「好數字，支持2號就對了」。
同樣抽中２號的立委李昆澤表示，抽中與總統相同的2號特別有意義，呼籲大家總統、立委都選2號，美德雙全，好事成雙，總統賴清德、立委李昆澤雙雙勝選，他絕對會持續努力拚勝選，絕不辜負鄉親期待。
立委賴瑞隆號碼③號 ，跟四年前相同的號碼，期盼今年延續好成績，得到鄉親們的肯定。左楠立委候選人李柏毅則抽到代表勝利的4 號！ 做事的立委是李柏毅，1月13日，請大家堅定支持2號賴清德與蕭美琴、立委4號李柏毅，2024選對的人，走對的路！台灣持續穩健向前，毅起拚搏未來。
而隨選戰倒數，緊接著「唱土地的歌，拼咱的希望」高雄場活動，將在12月22日於中都窯廠登場，邀請高雄民眾一起拼出台灣美德「選對的人，走對的路」。1月7日團結勝選之夜，則在鳳山舉行，凝聚團結勝選氣勢，邁向勝選之路。