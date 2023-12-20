賴清德觀音競總幹部涉黑金 黃世杰：許更生已退出經營
CTWANT周刊報導，擔任賴清德與黃世杰「觀音聯合競選總」與「信賴之友會觀音分會」召集人的桃園市議員許更生遭爆曾經營有女陪侍的酒店，主委歐炳辰也涉及貪汙案被判刑。對此，民進黨立法委員黃世杰今（20）日指出，周刊指稱許更生議員涉及黑底的報導可以集中在他過去經營的事業，也可以討論他這幾年在地方參與的公益事務，兩面都是可以接受社會公評的事。
記者李春台／桃園報導
黃世杰指出，許更生是在地土生長土的觀音人，曾經擔任過觀音區廣興里里長、觀音國小家長會長、農委會水利署桃園管理處諮議委員、觀音獅子會會長、觀音義消中隊顧問，從他的經歷來看，長期參與地方事務、熱心公益，受到觀音新欽肯定，在去年（2022）當選觀音區議員。周刊報導許更生議員曾經經營的事業，都是依法設立，合法經營，許更生議員也早已退出經營。
擔任「觀音競選總部」主委的前市議員歐炳辰所涉案件，一審曾經被判判無罪，二審放棄上訴，也已服刑出獄假釋，接受法律的制裁。歐炳辰既正面面對法律制裁，日後也無法再參選公職，若因為過去服刑紀錄而無法參與政治與社會事務，也不符合讓更生人融入社會生活的政策目標。
信賴之友會觀音分會長陳國周表示，關於被週刊指稱是竹聯幫捍衛隊成員，陳國周本人與律師研商後，將會採取法律途徑來捍衛自己的名譽。
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