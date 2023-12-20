NBA／前NBA中鋒竟用HDMI線謀殺！殘忍將人勒斃 犯案過程令人髮指
曾在NBA美國職籃代表波特蘭拓荒者隊打過一場比賽的中鋒Chance Comanche，近期傳出和女友被控謀殺。而他也在今（20）日坦承犯行，自白中指出他用一條HDMI線勒死了受害者，Comanche還向當地警方表示，自己跟19歲的女友Sakari Harnden一同策劃了這次謀殺，在合力勒死受害者之後，兩人將受害者屍體扔在了一條叫文森佐的街道邊。
實習記者陳品翔／綜合報導
這次謀殺案的受害者是23歲醫療助理Marayna Rodgers，她在被謀殺10天過後被發現，警方很快地就鎖定兇嫌，最後將Chance Comanche繩之以法，而Comanche所屬的球隊史塔克頓國王，也在事件發生後火速將他釋出，而Chance Comanche為何會做出如此令人髮指的行為，目前仍有待警方調查。
受害者是23歲醫療助理Marayna Rodgers，據傳兩人是在交友軟體上認識。Rodgers的親人稱，最後一次見到她是在當地時間12月6日，當時她正和朋友一同前往拉斯維加斯。而在當地時間12月5日，也就是Rodgers失蹤的前一天，斯托克頓國王隊正與G聯賽的Ignite隊交手。
Comanche身高208公分、體重95公斤，上賽季曾為波特蘭拓荒者隊出賽一場，得到7分3籃板1阻攻，他生涯幾乎都在發展聯盟渡過，也曾去土耳其籃球聯賽討生活。之前他所屬的史塔克頓國王隊發言人對於目前狀況，拒絕發表進一步評論。