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400萬保戶權益不變　中壽明年改名「凱基人壽」

▲400萬保戶注意了！成立逾60年的中國人壽，即將於明（2024）年元旦正式更名「凱基人壽」，並在今（20）日舉行更名儀式，強調客戶保單的權利義務都維持不變。（圖／凱基人壽提供）
▲400萬保戶注意了！成立逾60年的中國人壽，即將於明（2024）年元旦正式更名「凱基人壽」，並在今（20）日舉行更名儀式，強調客戶保單的權利義務都維持不變。（圖／凱基人壽提供）

記者顏真真／台北報導

400萬保戶注意了！成立逾60年的中國人壽，將於明（2024）年1月1日正式更名為「凱基人壽」，並在今（20）日舉行「凱基人壽更名儀式」，由開發金控暨凱基人壽董事長黃思國親自主持，除宣布2024年為凱基人壽元年，發表「致力於您的幸福人生」全新企業價值主張，亦強調「客戶保單的權利與義務皆維持不變」，未來將持續深化保障提升、品牌重塑、服務昇華及社會參與等4大面向，進一步打造全方位的整合型金融解決方案，提供客戶多元且一站式的綜合金融產品與服務，積極實踐企業價值主張。

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在今日更名儀式活動上，凱基人壽全新專屬吉祥物「凱基阿福」也首度亮相，身為柴犬的「凱基阿福」，諧音「財」，名字更有福氣的含意，不僅要為客戶帶來財富及福氣，更要陪伴客戶共創幸福人生。會中也邀請長期合作，服務身心障礙者的公益團體瑪利亞基金會的「瑪利亞青年大鼓隊」擔任開場表演，在氣勢磅礡的鼓聲中為活動揭開序幕。

成立逾60年的中國人壽，目前有近400萬名保戶，資產近新台幣2.5兆元，並在全體同仁的努力及客戶的託付下，共同見證一甲子的緣分。董事長黃思國表示，壽險業陪伴客戶走過生老病死，貫穿生命各個週期，在客戶需要時，能提供保障及安全感。凱基人壽以「致力於您的幸福人生」做為企業價值主張，並透過4大面向的深化，將啟動相關變革和創新，希望陪伴客戶追求成就每一階段的幸福人生。

在保障提升面向，凱基人壽持續以客戶為中心，從滿足客戶的保障、增值、享退、傳承等不同階段需求出發，運用大數據、線上預約的諮詢式顧問服務，提供客戶完整保障建議，以及最適合的解決方案，未來將推出全新商品，協助客戶進行個人化的完整保障規劃。

此外，長期致力數位創新的凱基人壽，數位賦能業務部隊，推出多元創新的數位工具及服務平台，帶來一站式的便利體驗，未來也將持續優化內部服務流程，積極與各產業進行跨域合作，從客戶的生活場景、健康管理等需求佈局生態圈，提升服務價值，放大客戶的幸福人生。

凱基人壽也將秉持「公平同理，待客如己」初衷，持續推動普惠金融、弱勢關懷、高齡友善等作為，亦將持續推動多元共融，以永續概念投入地方創生，串聯全台同仁及保戶參與志工活動，並將推展偏鄉地區實習計畫，共創地方創生新風貌。

不僅如此，凱基人壽將帶著具有意義和光榮的過去及客戶期許的未來，創造更加年輕有活力的品牌形象，提供全方位的整合型金融解決方案，致力於成為客戶幸福人生的最佳夥伴，持續朝向最受推薦和信賴的壽險公司的目標前進。

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