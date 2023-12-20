400萬保戶權益不變　中壽明年改名「凱基人壽」

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成立逾60年的中國人壽，目前有近400萬名保戶，資產近新台幣2.5兆元，並在全體同仁的努力及客戶的託付下，共同見證一甲子的緣分。董事長黃思國表示，壽險業陪伴客戶走過生老病死，貫穿生命各個週期，在客戶需要時，能提供保障及安全感。凱基人壽以「致力於您的幸福人生」做為企業價值主張，並透過4大面向的深化，將啟動相關變革和創新，希望陪伴客戶追求成就每一階段的幸福人生。
在保障提升面向，凱基人壽持續以客戶為中心，從滿足客戶的保障、增值、享退、傳承等不同階段需求出發，運用大數據、線上預約的諮詢式顧問服務，提供客戶完整保障建議，以及最適合的解決方案，未來將推出全新商品，協助客戶進行個人化的完整保障規劃。
此外，長期致力數位創新的凱基人壽，數位賦能業務部隊，推出多元創新的數位工具及服務平台，帶來一站式的便利體驗，未來也將持續優化內部服務流程，積極與各產業進行跨域合作，從客戶的生活場景、健康管理等需求佈局生態圈，提升服務價值，放大客戶的幸福人生。
凱基人壽也將秉持「公平同理，待客如己」初衷，持續推動普惠金融、弱勢關懷、高齡友善等作為，亦將持續推動多元共融，以永續概念投入地方創生，串聯全台同仁及保戶參與志工活動，並將推展偏鄉地區實習計畫，共創地方創生新風貌。
不僅如此，凱基人壽將帶著具有意義和光榮的過去及客戶期許的未來，創造更加年輕有活力的品牌形象，提供全方位的整合型金融解決方案，致力於成為客戶幸福人生的最佳夥伴，持續朝向最受推薦和信賴的壽險公司的目標前進。