地價稅變貴！北市公告地價全漲了 每戶將多繳214元！影響58萬戶
台北市地政局今（20）公布「113年公告地價調整」，評定全市平均調幅為4.02%，以行政區來看，信義區漲幅4.98%居冠、南港區4.93%居次，不過漲幅最小的是士林區，僅2.52%，是全市唯一一漲幅在3%以下的區域。稅捐稽徵處估，公告地價調整後，113年地價稅負擔，占總戶數56%的自用住宅戶，平均每戶約增加214元。若以內政部最新公告台北市總戶數約105萬計算，推估有超過58萬戶受影響。
記者徐銘穗/綜合報導
經地價評議委員會依據內政部函示原則，綜合考量社會經濟狀況、地方財政需要及民眾負擔能力等因素，同時參考實價登錄等資訊，反應近2年一般正常交易價格變動情形，評定全市平均調幅為4.02%。全市4869個地價區段，有4625個地價區段約95%上漲，185個地價區段約3.8%持平，59個地價區段約1.2%下跌。
台北市地政局長陳信良局長表示，近2年經濟成長率及國民所得年增率雖略有下滑，但房價仍呈現上漲，110年9月至112年8月臺北市住宅價格指數上漲7.08%，地價評議委員會委員認為公告地價調整除反應近2年地價動態外，亦應審慎考量民眾地價稅負擔。
經稅捐稽徵處預估，公告地價調整後，113年地價稅負擔，占總戶數56%的自用住宅戶，平均每戶約增加214元。地價稅為每年11月1日開徵，繳稅期限至同月30日為止。