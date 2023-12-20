巡邏警發現詐騙車手取款　休假警通報逮2車手

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台南市警察局第五分局表示，昨(19)日下午17時公園派出所警員郭益均、葉蕙慈巡邏時，在轄內西門路巷弄內見一男子與一名婦人於牆邊行跡可疑，經盤查發現是黃姓男車手（21歲）正在向吳姓被害婦人（70歲）收取詐騙款項，經查為吳姓被害人於臉書看見「慶霙國際投資」廣告之訊息，誤信為真後加入line接觸，欲儲值投資30萬元，並於昨(19)日下午約定面交，被機警的巡邏員警當場攔阻並查獲黃姓車手。
員警隨即將本案查獲訊息通報至警察公務群組，休假中的警員黃柏堯恰巧在附近購物，在得知查緝訊息後，17時05分在附近和緯路的超商發現另一名可疑的張姓男子(20歲)，該男子盯著手機、拿著紙條且東張西望神色緊張，疑似為把風的車手同夥，隨後黃員尾隨張嫌搭乘的計程車，同時通報巡邏警力於和緯路、西門路口將計程車攔下盤查，比對監視器影像發現張嫌與黃嫌共同搭計程車到本轄犯案。
分局長陳宇桓表示，年關將屆，本分局將全力落實淨化年前治安環境，而打詐是當前政府的治安重點項目，強度力道將持續不間斷，尤其在修法過後，針對詐欺車手除了新修正組織犯罪防制條例適用且刑度提高，新修正的「洗錢防制法」也將車手犯罪納入適用要件，民眾千萬別被詐騙集團「工作爽、抽成高、刑度低」的話術騙去當車手，否則「領了1萬賠上100萬」，害了自己，也連累家人負損害賠償責任。