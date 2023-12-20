「賴皮寮」殺傷力太強！大數據曝賴蕭配負聲量近日創新高

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而直到12月8日賴清德回到故鄉萬里為立委賴品妤站台，談到萬里老家違建時落淚，當天創下單日逾1.2萬則聲量，隔天聲量進一步創高來到超過2萬則，之後幾天也有單日超過1.4則的聲量表現。
而近日有網友將賴清德萬里老宅設為打卡點，名為「賴皮寮」，隔日「賴皮寮」正式發酵，單日聲量飆升至2.6萬則，聲量較前一天暴增177％，昨日「賴皮寮」繼續發威，將違建爭議的聲量推上3.1萬則最高峰，「賴皮寮」兩天之內就創下近5.8萬則聲量，網友討論內容聚焦賴清德不道歉也不願拆除，「賴皮」、「賴皮寮」引發廣泛網友討論。
TPOC台灣議題研究中心表示，在野黨自本月起，加大攻擊賴清德萬里老家違建爭議，包括搭上「賴皮寮」話題，批評賴清德昔日擔任台南市長時拆台南鐵路沿線的房子，卻不拆自家違建等。
進一步分析賴蕭配的網路正負面聲量，結果顯示，在野黨的攻擊成效明顯反映在數據上，最新數據顯示，賴蕭配的負面聲量比例在11月中旬時為24％至28％，正聲量比例為12％至16％，然而隨時序進入12月，賴蕭配的負面聲量比例連續兩周分別為30％、28％，正面聲量比例為11％、12％，近日受「賴皮寮」話題影響，賴蕭配的負聲量比例變為31％創新高，正面聲量比例則探底至10％。
TPOC台灣議題研究中心指出，細究殺傷力如此之大的原因，恐怕是因賴面對自身捲入政治風暴，始終沒有拿出解決政治問題的魄力，沒有對外道歉、沒有宣示拆除，甚至數度在競選造勢場合、接受媒體聯訪時哽咽，被認為是訴諸悲情牌。儘管礦區房舍無法與佔用國有地、頂樓加蓋鐵皮違建類比，但當民眾看到柯文哲對新竹老家頂樓鐵皮加蓋說拆就拆，在第一時間就為爭議事件止血，賴清德卻硬拖了好幾個月，堅持不喊拆，才讓違建話題得以延續，負面聲量越燒越旺。
TPOC台灣議題研究中心認為，事實上違建就是違建，對民眾來說，看到「賴皮寮」爭議不休，只會留下民進黨「硬拗」的印象。
而民進黨去年才因新竹市前市長林智堅論文案「全黨挺一人」，錯過停損的黃金時機，如今賴清德在老家違建爭議上也仍是堅持己見，會讓人認為民進黨全黨上下「硬拗成性、沒有是非」，面對大選剩下20多天，若賴清德再繼續執迷不悟、堅持不止血，「賴皮」形象恐深植在人民的心中。
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