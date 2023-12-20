小S女兒許曦文根本真人版「撕漫女」 韓系高級臉比拚虛擬偶像
小S女兒許曦文（Elly）擁有一張韓系高級臉，應「映底子」創意總監郭方儒之邀，為「浪漫症候群」虛擬網紅數位藝術特展宣傳，與BIBO以及虛擬偶像LUNA拍攝一系列的虛擬合照，有如撕破漫畫走出來的美少女。這系列作品來自1990年電視劇《浴火鳳凰》嗶啵（BIBO）周邊，「映底子」與「美感研究所」一拍即合，透過YAGA.studio主辦的展覽，讓BIBO跨界與LUNA、MIA、GENIE及NANA等虛擬偶像合作，重新掀起新浪潮。
記者羅凌筠／綜合報導
李玉璽、邱偲琹與石知田受邀一起體驗虛擬合照，李玉璽過去曾在節目及MV中有過和虛擬偶像合作的經驗，但這次與BIBO以及LUNA合作，讓他第一次畫了比較不一樣的妝，除了跟LUNA幾乎一致的眼妝，還有動漫感十足的髮型，加上強烈Y2K異次元風格的服裝，讓他猶如漫畫人物，與BIBO以及LUNA造型完全一致，這是他之前完全沒嘗試過的造型，讓李玉璽對成品相當期待。
至於如果自己化身成虛擬偶像，會希望有哪些特色？石知田笑說如果要變成虛擬偶像，他希望自己有著黝黑的皮膚搭配粉紅色或橘色頭髮，搭配墨鏡和很多戒指，最好還有一對有著特殊功能眼睛的翅膀，再加上一雙可以隨時變化造型的鞋子就更完美了。
李玉璽笑說一定要充滿色彩跟天馬行空，不過也要讓人看得出是自己才行。邱偲琹則是希望能擁有兩種造型，一種是最完美的樣貌，從身材比例、髮色、肌膚、服裝、配件等，都要是網路統計後最美、最好的類型；另外一種要怪的很有特色，透過自己最愛的樣子來打扮，例如金、銀或是彩色頭髮，加上大家從沒看過的配件，總之就是要「怪美的」。
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