印度國會大地震！141名反對派議員遭停職 在野黨譏諷變得像北韓
印度國會近日先後將141位反對派議員停職，理由是這些反對派議員「干擾議事」。整起事件的起因在於12月13日印度國會發生騷亂，兩名男子闖入議場並釋放有色煙霧，引起議員們驚慌竄逃。反對派議員要求針對這起事件突顯的國會安全漏洞進行討論，結果就先後遭到停職。對此，印度總理莫迪（Narendra Modi）稱國會維安漏洞是一個嚴重問題，但不需要由國會討論。反對派議員基達巴拉姆（Karti Chidambaram）則譏諷在趕走141位議員後，印度國會「看起來就像是北韓的國會」。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNN》報導，雖然印度議員在議事期間遭到停職不乏先例，但在一個會期內多達141位議員被停職，包括95位下議院議員以及46位上議院議員，已經創下紀錄。在141位議員被停職後，執政黨印度人民黨預計可以毫無阻礙地進行立法，雖然印度人民黨原本就在國會中佔有多數。
12月13日兩位男子闖進國會，高喊口號並釋放了有色煙霧，雖然事後調查該煙霧並無毒性，但還是引起議場騷亂。兩位男子被逮捕後，供稱是出於對政府經濟政策以及缺乏就業機會不滿，因此闖進國會抗議。
反對派議員們要求國會就此次騷亂事件的維安漏洞進行討論，但遭到印度人民黨拒絕，理由是國會維安不屬於國會討論的範圍內。反對派議員塔魯爾（Shashi Tharoor）表示，自己僅是在議院內舉起標語，呼籲就騷亂事件的維安漏洞進行討論便被停職，認為停職突顯了政府的不受監督與不公正。
總部位於紐約的人權基金會發聲譴責印度，稱莫迪領導的政府持續鎮壓反對派並封鎖批評的聲音，已經達到破壞民主的程度。不過印度人民黨否認這些指控，莫迪稱國會的維安漏洞需要進行調查，是個嚴重的課題，但不需要在國會討論，並反擊那些反對派議員們譁眾取寵「不會進行建設性的工作」。
根據《衛報》報導，反對派議員基達巴拉姆稱印度國會已經變得與北韓議會相似，另位遭停職的議員塔魯爾（Shashi Tharoor）則稱現在可以開始替印度民主寫訃告了。