《全明星》男神徐謀俊被爆「不甩李多慧告白」！遭女神嫌棄：好弱
樂天女孩啦啦隊女神李多慧，日前率領《全明星運動會》戰友王品澔、顏佑庭、林穎樂登上《娛樂百分百》踢館。沒想到同樣來自《全明星》的戰將徐謀俊就被李多慧等人視為主要防範對象，結果李多慧使出撒嬌戰術，當場告白卻遭對方無視，下秒竟耍狠嫌棄，「好弱！」讓大家笑翻。
記者詹鎰睿／綜合報導
《娛樂百分百》運動實境單元「動吧！動動運動會」，本週進行第二戰金牌羽球對決，而在比賽前，孫生就誇下海口，輸了比賽就請大家喝飲料。另一邊，擅長打網球的徐謀俊，就被大家認為球拍和羽球相似，成為整場主要防範對象。
而曉帆為了壓制他竟出奇招，上場前傳授李多慧幾個關鍵中文。只見李多慧對著徐謀俊狂喊「愛你！」徐謀俊絲毫不為所動，連續殺球，一路拉開比數，眼見撒嬌無效，李多慧立刻改變話風耍狠說：「徐謀俊好弱，小力一點！」
結果輪到賴晏駒上場，只是呼叫名字，徐謀俊就頻頻失誤，最後讓他忍不住開玩笑地說：「我比較會被這種怪裡怪氣的聲音影響。」
有趣的是，黃偉晉還在現場打到失控，不經意說出不雅字眼，遭到對手告狀，好友賴晏駒也跳出來說：「這段我們後製很難修掉，再罵一次就扣一分。」就連場邊裁判都表示：「剛剛偉晉是幫自己加油，但是用詞不當，警告一次，再一次就驅逐出場！」嚇的黃偉晉趕緊向鏡頭道歉，如此搞笑又歡樂的氛圍，也讓李多慧直呼很好玩。
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