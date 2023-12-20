▲年過30記憶力越來越差？營養師列「6大初老症狀」　越早吃對營養越能抗老

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▲ 趁早補充營養可減緩老化症狀，讓身體保持更好的狀態。（示意圖／Shutterstock）
高敏敏在臉書粉專《高敏敏 營養師》發文指出，人體老化是很正常的，可以趁早補充營養來減緩老化症狀，讓身體保持更好的狀態，但若長時間感覺不適，還是要及時就醫。
一、記憶力衰退，經常忘東忘西：卵磷脂＋魚油
腦部缺乏營養老化，會讓腦部活動力降低，多吃深海魚類補充Omega-3，其中的DHA可以活化腦部細胞；大豆類製品的卵磷脂則是神經細胞膜的主要成分，多吃不僅能提升記憶力，還能改善女性更年期症狀。
二、排便不順，經常卡卡的：纖維＋好油＋水
這三樣缺一不可，每天攝取5份以上蔬果，衛福部建議每日膳食纖維攝取量應為25～30克，並適量添加優質脂肪，例如酪梨、堅果類，藉此增加大便的潤滑度，也要喝至少1500～2000c.c.的水和搭配運動，幫助腸胃蠕動。
三、免疫下降，經常感冒：蛋白質＋鋅＋植化素
製造免疫細胞需要蛋白質參與，最好選擇優質蛋白質，像是豆類、魚肉；鋅有助於生長發育、維持免疫系統；不同顏色的蔬果則有不同的植化素功效，能有效抗發炎、抗老化。
四、關節卡卡，活動有異聲或沒那麼靈敏：魚油＋葡萄糖胺
關節的軟骨會隨著正常老化，出現磨損的情況，有時可能是生活姿勢有誤，導致關節承受過度壓力，可以多吃甲殼類、山藥、海藻等食物來攝取葡萄糖胺，也就是軟骨基質、關節液的主成分之一；魚油則含有抗發炎效果，可幫助減少關節發炎的疼痛不適。
五、腰酸背痛：鈣＋維生素D＋鎂
人因老化導致骨質流失是很正常的，但若是沒有及時補充，老年後會提升骨折風險，可以透過多喝牛奶補充鈣質，而吃芝麻、多曬太陽增加維生素D，有助於鈣質吸收；綠色蔬菜則有幫助神經傳導及肌肉運作的功效；最後加強肌肉量也很重要，有足夠的肌力才能支撐全身骨骼。
六、代謝變差：維生素B群＋維生素C＋水
維生素B在消化食物、製造能量、代謝扮演著重要的角色，可以有效將脂肪、碳水、蛋白質轉變為能量；維生素C可減少自由基的傷害，幫助膠原蛋白等組織合成；若想維持良好的新陳代謝，必不可少的就是喝足夠的水、調整良好的睡眠作息和充分地運動。
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