▲腸胃卡卡的？「7種便便」檢測表大公開：2情形繼續保持

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲ 排便頻率1天3次～3天1次都是正常範圍。（示意圖／123RF）
楊哲雄在臉書專頁《好食課》發文表示，排便頻率1天3次～3天1次都是正常範圍，缺乏膳食纖維促進腸道蠕動與增加糞便體積，也沒有足夠的水幫助潤滑腸道，很容易導致便便難以排出，而腸躁症、乳糖不耐、吃壞東西或腸道菌相不平衡，則可能造成腹瀉，如果嚴重腹瀉，除了補充水分和電解質之外，也應馬上就醫諮詢醫師或營養師，必要時採取低渣低纖飲食，甚至禁食，以減少對腸胃的刺激。
【屬於便秘問題】
第一類：像羊大便，硬又小顆，且分散不聚集，建議多吃膳食纖維，每日吃足5份蔬果，分別為3份蔬菜（約燙熟後一碗半的份量）、2拳頭的水果，主食類選擇全穀及未精製雜糧，每日也要喝足體重公斤數乘以30毫升的水。
第二類：呈長條形香腸狀，但表面凹凸不平，主要是因膳食纖維的攝取略微不足，水分也喝不夠，建議需再多加留意纖維及飲水量。同時也要適度補充油脂，使腸道潤滑，才能改善便秘問題。
【屬於正常情形】
第三類：長條形香腸狀，外表偏光滑但仍舊帶點裂痕，建議可再多增加一點水分攝取，其餘正常，可繼續保持。
第四類：長條形並且光滑，排便時不用花費太多力氣，表示膳食纖維、水分、油脂皆攝取充足，可繼續保持。
【屬於腹瀉情形】
第五類：糞便呈一段段的，斷側呈光滑柔軟狀，可能是腸道發炎或吃到刺激性食物導致，可適度補充益生菌，幫助腸道菌平衡，並減少辛辣、油炸等易刺激腸道的食物。
第六類：糊狀大便，部分糞便仍有形體。
第七類：水狀，無固定形狀。
後2類可能是因食物不新鮮、手不不乾淨、腸胃炎或乳糖不耐者食用到含乳糖食品，導致腹瀉情形較嚴重，建議除了減少辛辣、油炸等易刺激腸道的食物，也要時刻注意個人衛生清潔與食物儲存情形，乳糖不耐症嚴重者則應減少乳品攝取。
延伸閱讀
洗冷水澡怕感冒？專家揭露冷水沐浴的「十大健康秘密」：強化免疫、改善循環還抗抑鬱症
比抽菸還嚴重！醫生稱口愛比吸煙更容易患喉癌 建議：進行時要戴套套