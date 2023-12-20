▲打工人沒精神，上司拼命「打雞血」 ？研究：強迫工人調節情緒 恐加速職業倦怠！

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在外媒Health Day的報導中，弗蘭克及其團隊為了了解這個問題展開了一場實驗，結果表明這個轉變確實是需要成本的——在工作中強迫工人調整情緒，會消耗工人的精力，隨著時間的推移反而會增加職業倦怠的風險。
研究團隊的數據來源自162名員工的真實經歷，他們有三分之二是女性，平均年齡41歲，工作範圍覆蓋零售、房地產等。在實驗的10天裏，每個人需要報告自己一天中的心情，並在工作結束時總結自己的工作表現，例如是否承擔了額外的工作並付出了額外的努力？是否感到心煩意亂或與同事發生爭執？
研究人員將這些回答與每個參與者開始工作時的心情進行對比，發現那些在一天中情緒變化最大的人，下班時也最容易感到疲憊，工作表現也相對較差。
由此，在職場上「打雞血」，強行調整態度會使人感到精疲力竭、心煩意亂，甚至出現比開始工作時效率更低的反效果。這個結論不止適用於職場，研究團隊在260名大學生的實驗中也得到了證實。
「讓人改善情緒——從消極變為積極——基本上等同於讓一個心情不好的人，一直保持心情不好。」弗蘭克如此解釋，這也引申出一個問題：打雞血真的有必要嗎？或值得嗎？
事實上，弗蘭克表示這項研究之所以展開，部分是由於她個人的自經驗。「有些日子，我們會帶著糟糕的心情去上班——就像每個人一樣——然後轉換成一個更好的心情。但是在結束一天的工作時，反而會感覺今天就像坐了一個情緒過山車，非常累。」
研究也證實了這一點，換句話說，假裝微笑是有代價的。弗蘭克的建議人們不要因為覺得自己必須有好心情，就盲目地追求好心情；也不要成為一個天天給員工「打雞血」的老板。有時候，從情緒上來說，保持原狀是可以的。
其他學者在了解弗蘭克的研究結果後，也表示這份研究相當「新奇」，因為大多數研究都把重點放在積極性如何有利於生產力。反之，這項最新研究揭示了這趟「情緒之旅」的成本——如果一個工人一開始狀態就不在那裏，強行要求他達到積極狀態，會如何破壞他自身的感覺與工作表現。
「這是一個很好的提醒，讓人們知道改變自身的情緒狀態是有代價的，也加強了人們對情緒健康的關註。」其他學者如此表示。
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