首場政見發表會交鋒！教授評「侯友宜表現NO.1」　選民傻眼不認同

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游梓翔說「侯友宜是唯一『把政見會當辯論會』的人，第一輪就用預備好的內容對賴清德發動猛烈攻勢，但更精彩的是二三輪，針對賴清德的發言，他大比例脫稿臨場回應，這讓他真情流露，並展現他能抓住民進黨執政弊端的要害，而且相當熟悉自己的政見內容」。
至於賴清德，游梓翔也點評表示「第二個發言的賴清德明顯依賴講稿，只在發言前一分鐘回應對手，聽完賴清德發言，只能說他和六成選民對民進黨的觀感，是活在平行宇宙，這樣的內容可以固票，但不容易打動中間選民，在兩岸議題上，賴清德的口氣甚至有些兇狠強硬，看來他的選戰最後還是走回了抗中路線」。
游梓翔說，他認為最令人意外的是柯文哲，他抽到第三，理當有充分機會攻擊或反擊對手，但他卻選擇像個柯教授，自說自話闡述政見，連第三輪都還在詳述社會住宅政策。「如果他是領先者，這種策略無可厚非，但作為民調的落後者，他應該發動最多的攻擊才對」。游梓翔說，聽柯文哲發言，你甚至會懷疑他是否是自己在「另一個現場」。
而這樣的點評卻立刻被網友打臉表示「教授！這是政見發表會，不是辯論會......侯友宜不可能第一的吧」、「今天到底是政見發表會還是政見辯論會？開頭都已經自己解答了，最後評論最像在辯論的排第一，然後把唯一有認真發表政見的排在後面......」、「侯友宜政見發表會當成辯論會值得肯定？」、「真的會被這番言論給嚇到，你都說是政見發表會了，侯友宜一直在辯論也能拿第一」。