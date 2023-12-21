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首場政見發表會交鋒！教授評「侯友宜表現NO.1」　選民傻眼不認同

▲ 總統大選首場政見發表會登場，柯文哲（左）、賴清德（中）、侯友宜（右）同場暢談政見。（圖／中選會提供）
▲ 總統大選首場政見發表會登場，柯文哲（左）、賴清德（中）、侯友宜（右）同場暢談政見。（圖／中選會提供）

記者張嘉哲/綜合報導

2024總統大選距離投票日已經進入倒數，而（20）日晚間，首場公辦電視政見發表會登場，國民黨侯友宜、民進黨賴清德以及民眾黨柯文哲三位候選人的表現，備受選民關注。在政見發表會結束之後，世新大學傳播博士學程教授游梓翔點評，表示整場「柯文哲的發揮最讓他意外，侯友宜則是表現最佳」，結果引起廣大迴響，不少選民認為「這是政見發表會不是辯論會，教授是不是搞錯什麼？」

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游梓翔在臉書發文表示「看完這場政見會，如果要打分數的話，他認為侯友宜第一，賴清德和柯文哲則並列第二，兩人都選擇打安全牌，因為先前印象多數人對侯友宜的口才期望不回高，加上他又抽到最先發言，相對不利，但整場看下來，侯的表現卻讓人驚艷。」

▲國民黨總統候選人侯友宜指控，賴清德政見發表會有2則假訊息。（圖／記者呂炯昌攝，2023.12.20）
▲國民黨總統候選人侯友宜在政見會表現，被世新大學傳播博士學程教授游梓翔點評是「分數最高」。（圖／記者呂炯昌攝，2023.12.20）
游梓翔說「侯友宜是唯一『把政見會當辯論會』的人，第一輪就用預備好的內容對賴清德發動猛烈攻勢，但更精彩的是二三輪，針對賴清德的發言，他大比例脫稿臨場回應，這讓他真情流露，並展現他能抓住民進黨執政弊端的要害，而且相當熟悉自己的政見內容」。

至於賴清德，游梓翔也點評表示「第二個發言的賴清德明顯依賴講稿，只在發言前一分鐘回應對手，聽完賴清德發言，只能說他和六成選民對民進黨的觀感，是活在平行宇宙，這樣的內容可以固票，但不容易打動中間選民，在兩岸議題上，賴清德的口氣甚至有些兇狠強硬，看來他的選戰最後還是走回了抗中路線」。

游梓翔說，他認為最令人意外的是柯文哲，他抽到第三，理當有充分機會攻擊或反擊對手，但他卻選擇像個柯教授，自說自話闡述政見，連第三輪都還在詳述社會住宅政策。「如果他是領先者，這種策略無可厚非，但作為民調的落後者，他應該發動最多的攻擊才對」。游梓翔說，聽柯文哲發言，你甚至會懷疑他是否是自己在「另一個現場」。

▲民眾黨總統候選人柯文哲參加公辦電視政見發表會，痛批民進黨政府的住宅政策。（圖／記者呂炯昌攝，2023.12.20）
▲游梓翔點評柯文哲在首場政見發表會中表現最令人意外，大批網友不認同。（圖／記者呂炯昌攝，2023.12.20）
而這樣的點評卻立刻被網友打臉表示「教授！這是政見發表會，不是辯論會......侯友宜不可能第一的吧」、「今天到底是政見發表會還是政見辯論會？開頭都已經自己解答了，最後評論最像在辯論的排第一，然後把唯一有認真發表政見的排在後面......」、「侯友宜政見發表會當成辯論會值得肯定？」、「真的會被這番言論給嚇到，你都說是政見發表會了，侯友宜一直在辯論也能拿第一」。

 

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