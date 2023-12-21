▲下背痛就是僵直性脊椎炎？　淺談症狀、檢查項目與治療

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早上起床僵硬疼痛、越動越不痛 僵直性脊椎炎非運動傷害由於現代人長期久坐、姿勢不良、運動傷害等，許多人都有腰酸背痛、下背痛的經驗，也因此容易與僵直性脊椎炎混淆。陳明翰主任表示，一般下背痛多為休息後就會得到改善，越動反而越痛；僵直性脊椎炎的疼痛叫做「發炎性下背痛」 ，久坐、睡覺起來會僵硬（晨僵），甚至會半夜痛到醒，需要一段時間「暖背」才能下床，反而越動越不痛。
僵直性脊椎炎屬於自體免疫疾病，與運動傷害無關，國內盛行率約為0.4%，男性比例約為女性的3~5倍。由於體內發炎因子過高攻擊關節，且主要攻擊脊椎，還會進一步造成腸薦骨發炎。致病原因不明，目前已知與遺傳有關，陳明翰主任解釋，若父母其中一方HLA-B27為陽性，就有可能遺傳給孩子，若家族有人HLA-B27陽性且被診斷為僵直性脊椎炎，則發病機率更大幅提高，因此HLA-B27和家族史成為關鍵的鑑別工具。
然而主任也提到，並非HLA-B27陽性就會得到僵直性脊椎炎，但在台灣有九成的患者帶有HLA-B27基因。若有懷疑自己是否罹患僵直性脊椎炎，可根據以下幾點判斷，並建議至免疫風濕科就診：
- 年齡小於45歲
- 有家族史
- 發炎性下背痛且持續三個月以上
- 早上起床時，感到背痛僵硬不適，持續半個小時或一個小時以上
- 年輕患者後腳跟腫痛或疼痛
- 手腳有關節炎
- 過去有被診斷為葡萄膜炎（虹彩炎）或發炎性腸炎
僵直性脊椎炎未確實治療 關節、非關節都會出問題若未找出病因接受治療，或治療不完善，可能會使關節沾黏，陳明翰主任提到，除了容易疼痛僵硬之外，也會造成變形、脊椎關節融合，無法彎腰、轉身（也因此被稱為竹竿病），也可能造成關節以外症狀，如：
- 呼吸困難、運動能力下降
- 影響視力（虹彩炎）
- 發炎性腸炎（克隆氏症或潰瘍性結腸炎）
- 皮膚斑塊、脫屑（乾癬）
- 心臟病
藥物治療種類多 生物製劑針對源頭作用療效佳目前僵直性脊椎炎的治療包含非類固醇消炎止痛藥、免疫調節劑、生物製劑等。陳明翰主任說明，傳統消炎止痛藥僅能減緩疼痛，效果較為有限；免疫調節劑緩解發炎反應，針對周邊關節較有效；若為脊椎發炎，就必須使用生物製劑，目前有腫瘤壞死因子阻斷劑、介白素17A抑制劑、介白素17受體抑制劑等。
生物製劑就像是免疫疾病的標靶藥物，直接針對發炎目標抑制、中和，因此療效都很好，對關節保護效果非常明顯。陳明翰主任提到，腫瘤壞死因子阻斷劑已用了20多年，臨床上使用要小心感染風險；介白素17A抑制劑及介白素17受體抑制劑 較新被開發出來，但感染風險稍低一些。
目前藥物依據施打頻率不同，有一週兩針、兩週一針、一個月一次等劑型，由於每個人體質以及病情嚴重度都不同，除了臨床診斷之外，鼓勵患者與醫師討論自己的期望值，選擇最適合自己的藥物，除了用藥以外，陳明翰主任也提醒，物理治療及規律 適當的運動也能避免病情惡化，維持生活品質。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59961
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