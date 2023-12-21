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基因編輯跟基因改造有何不同？基改食品吃了傷身嗎？專家一次解析

▲基因編輯跟基因改造有何不同？基改食品吃了傷身嗎？專家一次解析
▲基因編輯跟基因改造有何不同？基改食品吃了傷身嗎？專家一次解析

健康醫療網

【健康醫療網／記者黃心瑩報導】為了提高糧食產量及良率，出現了「基因改造」的農作物，目前比較廣為人知的屬大豆、玉米，許多豆類製品都標榜「非基改食品」，當然一部分是法條規定需要標示清楚，但民眾是否理解，基改或不基改吃下去對人體有無好處？然而近年來又出現了「基因編輯」的作物，兩者是否相同？美國黃豆出口協會特別邀請台灣大學農業化學系洪傳揚教授、台灣大學農藝學系林彥蓉教授、食品工業發展研究髓研究員林煥妤博士於12月20日召開說明會分享。

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基因編輯與基因改造不同　關鍵在於有無外來品種基因

根據食品安全衛生管理法第三條第11點記載，基因改造指使用基因工程或分子生物技術，將遺傳物質轉移或轉殖入活細胞或生物體，產生基因重組現象，史表現具外援基因特性或使自身特定基因無法表現之相關技術。

基因編輯與基因改造的關鍵差異在於有無「外源基因」。台灣大學農業化學系洪傳揚教授分享，同樣使用基因工程技術，對植物本身基因DNA序列進行突變或重組，但沒有置入任何遺傳物質到染色體，使特定基因提高、降低或無法表現。等於從現有的植物基因池中，拉出特定片段對植物進行調整，並未大幅度的改造植物。

基因編輯的濫觴須由兩位傑出的科學家開始說起，艾曼紐爾．夏本提爾（Emmanuelle Charpentier）與珍妮佛．道納（Jennifer Doudna）榮獲了 2020 年諾貝爾化學獎，她們發現了CRISPR/Cas9 基因剪刀，進而將整個流程簡化成－只需要嚮導RNA核酸酶就可以精準編輯基因，且完全不需要外源基因。

洪傳揚教授
洪傳揚教授
▲台灣大學農業化學系、農業試驗場廠長洪傳揚教授

大自然每次繁殖均有突變　不同育種方式篩選出更適合生長的物種

雜交育種這件事長久以來都在進行，台灣大學農藝學系林彥蓉教授表示，從有碳足跡開始的歷史洪流中，就是透過無數的雜交育種，使動植物性狀產生變異，再經由適當的篩選與繁殖，才有現在看得到的植物種類，如小米，便是由狗尾草演變而成。

以台灣最有名的芒果為例，芒果甚至不是台灣的原生物種，是17世紀由荷蘭人帶來的三顆土芒果進入的大芒果時代。其中愛文芒果是1954年由美國引進，後來透過不同的種類授粉，也就是雜交育種，慢慢培育出現在常見的香水、蜜雪、金煌、夏雪芒果等；林彥蓉教授分享，簡單來說，植物可以從兩種育成六七種後代，再從中挑出需要的性狀，繼續育種。

除了前述的基因轉殖、基因編輯、雜交育種，另外常見的方法就是誘變育種。誘變育種類似於基因編輯，同樣沒有外源基因，由植物本身的DNA，利用化學藥劑或放射線去誘使它突變，林彥蓉教授指出，就像治療癌症用的化療與放療，也是同樣道理去誘使癌細胞突變凋零。

林彥蓉
林彥蓉
▲台灣大學農藝學系林彥蓉教授

基因編輯簡單、快速、低成本　解決不耐儲運、蟲害等問題

然而育種的道路漫且阻，在過去，雜交育種必須慢慢培育，慢慢篩選；誘變育種可以一次大量產生很好很多的變異，但結果可能是數千種，必須花上十年篩選，因此後來研發出基因轉殖的技術，加速整個流程，也大幅降低成本，讓人們可以快速掌握好種植、好生長、抗病菌、抗殺蟲劑、抗農藥等的農作物。

洪傳揚教授提到，如日本販售全世界第一個基因編輯，無轉基因的高GABA番茄，號稱可以幫助穩定血壓；或是利用基因編輯演緩哈密瓜老化，可以延長在架上販售的時間，並利於海運輸送；日本甚至利用基因編輯培育出降低99%吸收鎘的稻米（越光環1號），日本發展已遙遙領先台灣。

台灣擁有優秀的生技人才與種苗產業，常聽到農民自行培育出不同品種的植物，洪傳揚教授表示，基因編輯能加速解決台灣多個作物面臨的挑戰，如水果不耐儲運、多倍體作物育種、抗病抗蟲作物育種，加速、補強傳統育種之不足，是促進農業永續的革命性工具。

當然，基因編輯並未強大到可以取代傳統的育種技術，對於特定的片段可以精準編輯，但需要大幅突變時，還是需要回到傳統的誘變技術。林彥蓉教授也表示，由於氣候變遷與市場需求，雜交育種仍不可少，但輔以基因編輯技術，的確可以大幅提升效率。她也提到，雖然基因編輯與基因改造的原理不同，但培育出的作物食用上是非常安全的，基改食物進到消化道後，會水解，並不會影響身體。

基因編輯食物相關法規　台灣仍在討論階段未有定案

由於台灣大豆主要從美國與巴西進口，不管是否為基因改造，都需要經國層層把關與查驗才能進入國內，如基改特徵、關鍵成分、新物質含量與暴露量、食用歷史、各國認可證明、口服毒性試驗等。食品工業發展研究髓研究員林煥妤博士坦言，在基因改造這塊，我國已有相當完善的規範與法規，然而，在基因編輯上法規仍屬空白，已有討論但未有定論。

就歐盟的管理提案來說，新基因體技術(New Genomic Techniques，NGT)植物產品分為兩類，第一類基因編輯植物等同於傳統植物，微小的基因修飾（20個以內的片段），即使在自然界也會自然發生單點突變，只要為同源基因改造、沒有加入外源基因，就不需要進行風險評估，僅有種子須標示。第二類的基因改造植物，因跨越物種，在自然界中不可能自然發生，含有外源基因，就受GMO法規管理，必須進行風險評估，種子及產品皆須標示。

中國目前擁有全球最多基因編輯專利數，在作物的多樣性及產品特性都遙遙領先，歐美國家及日本也已經都有相關法規，林煥妤博士認為，要達到永續糧食體系，需要評估風險及效益，得有一個適當的機制來配合。洪傳揚教授也認為，基因編輯是簡單、高效、精準、低成本，是非常值得政府投入的產業，期許台灣能有相關配套措施，提升全球競爭力。

林煥妤
林煥妤
▲食品工業發展研究所生物資源保存及研究中心研究員林煥妤博士



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60322

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