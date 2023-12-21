▲基因編輯跟基因改造有何不同？基改食品吃了傷身嗎？專家一次解析

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基因編輯與基因改造不同 關鍵在於有無外來品種基因根據食品安全衛生管理法第三條第11點記載，基因改造指使用基因工程或分子生物技術，將遺傳物質轉移或轉殖入活細胞或生物體，產生基因重組現象，史表現具外援基因特性或使自身特定基因無法表現之相關技術。
而基因編輯與基因改造的關鍵差異在於有無「外源基因」。台灣大學農業化學系洪傳揚教授分享，同樣使用基因工程技術，對植物本身基因DNA序列進行突變或重組，但沒有置入任何遺傳物質到染色體，使特定基因提高、降低或無法表現。等於從現有的植物基因池中，拉出特定片段對植物進行調整，並未大幅度的改造植物。
基因編輯的濫觴須由兩位傑出的科學家開始說起，艾曼紐爾．夏本提爾（Emmanuelle Charpentier）與珍妮佛．道納（Jennifer Doudna）榮獲了 2020 年諾貝爾化學獎，她們發現了CRISPR/Cas9 基因剪刀，進而將整個流程簡化成－只需要嚮導RNA和核酸酶就可以精準編輯基因，且完全不需要外源基因。
▲台灣大學農業化學系、農業試驗場廠長洪傳揚教授
大自然每次繁殖均有突變 不同育種方式篩選出更適合生長的物種雜交育種這件事長久以來都在進行，台灣大學農藝學系林彥蓉教授表示，從有碳足跡開始的歷史洪流中，就是透過無數的雜交育種，使動植物性狀產生變異，再經由適當的篩選與繁殖，才有現在看得到的植物種類，如小米，便是由狗尾草演變而成。
以台灣最有名的芒果為例，芒果甚至不是台灣的原生物種，是17世紀由荷蘭人帶來的三顆土芒果進入的大芒果時代。其中愛文芒果是1954年由美國引進，後來透過不同的種類授粉，也就是雜交育種，慢慢培育出現在常見的香水、蜜雪、金煌、夏雪芒果等；林彥蓉教授分享，簡單來說，植物可以從兩種育成六七種後代，再從中挑出需要的性狀，繼續育種。
除了前述的基因轉殖、基因編輯、雜交育種，另外常見的方法就是誘變育種。誘變育種類似於基因編輯，同樣沒有外源基因，由植物本身的DNA，利用化學藥劑或放射線去誘使它突變，林彥蓉教授指出，就像治療癌症用的化療與放療，也是同樣道理去誘使癌細胞突變凋零。
▲台灣大學農藝學系林彥蓉教授
基因編輯簡單、快速、低成本 解決不耐儲運、蟲害等問題然而育種的道路漫且阻，在過去，雜交育種必須慢慢培育，慢慢篩選；誘變育種可以一次大量產生很好很多的變異，但結果可能是數千種，必須花上十年篩選，因此後來研發出基因轉殖的技術，加速整個流程，也大幅降低成本，讓人們可以快速掌握好種植、好生長、抗病菌、抗殺蟲劑、抗農藥等的農作物。
洪傳揚教授提到，如日本販售全世界第一個基因編輯，無轉基因的高GABA番茄，號稱可以幫助穩定血壓；或是利用基因編輯演緩哈密瓜老化，可以延長在架上販售的時間，並利於海運輸送；日本甚至利用基因編輯培育出降低99%吸收鎘的稻米（越光環1號），日本發展已遙遙領先台灣。
台灣擁有優秀的生技人才與種苗產業，常聽到農民自行培育出不同品種的植物，洪傳揚教授表示，基因編輯能加速解決台灣多個作物面臨的挑戰，如水果不耐儲運、多倍體作物育種、抗病抗蟲作物育種，加速、補強傳統育種之不足，是促進農業永續的革命性工具。
當然，基因編輯並未強大到可以取代傳統的育種技術，對於特定的片段可以精準編輯，但需要大幅突變時，還是需要回到傳統的誘變技術。林彥蓉教授也表示，由於氣候變遷與市場需求，雜交育種仍不可少，但輔以基因編輯技術，的確可以大幅提升效率。她也提到，雖然基因編輯與基因改造的原理不同，但培育出的作物食用上是非常安全的，基改食物進到消化道後，會水解，並不會影響身體。
基因編輯食物相關法規 台灣仍在討論階段未有定案由於台灣大豆主要從美國與巴西進口，不管是否為基因改造，都需要經國層層把關與查驗才能進入國內，如基改特徵、關鍵成分、新物質含量與暴露量、食用歷史、各國認可證明、口服毒性試驗等。食品工業發展研究髓研究員林煥妤博士坦言，在基因改造這塊，我國已有相當完善的規範與法規，然而，在基因編輯上法規仍屬空白，已有討論但未有定論。
就歐盟的管理提案來說，新基因體技術(New Genomic Techniques，NGT)植物產品分為兩類，第一類基因編輯植物等同於傳統植物，微小的基因修飾（20個以內的片段），即使在自然界也會自然發生單點突變，只要為同源基因改造、沒有加入外源基因，就不需要進行風險評估，僅有種子須標示。第二類的基因改造植物，因跨越物種，在自然界中不可能自然發生，含有外源基因，就受GMO法規管理，必須進行風險評估，種子及產品皆須標示。
中國目前擁有全球最多基因編輯專利數，在作物的多樣性及產品特性都遙遙領先，歐美國家及日本也已經都有相關法規，林煥妤博士認為，要達到永續糧食體系，需要評估風險及效益，得有一個適當的機制來配合。洪傳揚教授也認為，基因編輯是簡單、高效、精準、低成本，是非常值得政府投入的產業，期許台灣能有相關配套措施，提升全球競爭力。
▲食品工業發展研究所生物資源保存及研究中心研究員林煥妤博士
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60322
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