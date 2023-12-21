▲比癌症更致命！　抗藥性感染危機2050年恐每年拖走3萬人命

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根據台灣醫院感染管制與抗藥性監測管理系統的資料（2023第二季），COVID-19疫情3年期間，我國多種病原菌抗藥占比持續攀升，部分菌種抗藥性占比超過8成（碳青黴烯類抗藥性鮑氏不動桿菌CRAB，醫學中心及區域醫院合計83.5％），腸道菌（CRE）抗藥性占比更幾乎是9年前的3倍，臨床醫師需更頻繁投入治療，病友安全也恐降低。
綠膿桿菌抗藥性感染 台灣西半部已淪陷2014年綠膿桿菌抗藥性問題在北台灣相對嚴峻，但最新資料顯示，這波抗藥性危機已經讓台灣西半部都淪陷！高雄／嘉義長庚醫院感染醫學科教授李禎祥強調：「綠膿桿菌天生就對很多抗生素產生抗藥性，本來在選用藥物時就會特別注意，現在抗藥性問題惡化，選用時就得更加小心！」
李禎祥進一步說明，研究已知「越晚給予有效抗生素，感染死亡率越高」，問題是臨床治療病友時，微生物培養未必已經有結果。醫師需要依據醫院過往流行病學資料、病友是否可能是抗藥性高風險族群，綜合評估後決定用藥策略。否則，病友可能因為多次嘗試藥物、延長治療期間，連帶影響治療成效。
一位56歲男子因感染COVID-19，引發病毒性心肌炎、雙心室心臟衰竭、心因性休克，被收治於加護病房，後因呼吸衰竭使用呼吸器治療。住院期間，因出現呼吸器相關肺炎，經使用第四代頭孢菌素類抗生素治療，血液培養結果顯示有綠膿桿菌抗藥性感染，改用新型抗生素組合，才終於痊癒出院。
決戰抗藥性菌如棒球 強投更新換代才能取勝對於重症加護病房來說，抗生素抗藥性問題更加地嚴峻且致命！高雄醫學大學附設醫院重症加護醫學中心主任許超群指出，加護病房病友病情原就相對危急，常伴隨多重器官功能障礙及嚴重的免疫功能障礙等；使得病友不僅感染風險較一般住院者高，抗藥性感染感染的占比也更高。
以台灣醫院內肺炎最常見的KP菌與綠膿桿菌為例。國內醫院感染管制與抗藥性監測管理系統資料顯示，KP菌對碳青黴烯類抗生素具抗藥性的比率接近5成；國外研究顯示，當患者感染抗藥性KP菌，其死亡率50％幾乎是非抗藥性感染的2倍。當加護病房患者感染綠膿桿菌性肺炎，死亡率高達3成以上。另外，呼吸器相關性肺炎也是造成重症患者死亡的主因之一，隨著呼吸器的使用時間延長、加護病房使用天數增加，研究發現其死亡率高達3－5成。
許超群形容：「在過去抗藥性不是很嚴重的時代，經驗性抗生素使用多能奏效。就像是早年派出王建民，勝投率就夠高，但現在抗藥菌問題升溫，可能需換上新一代投手，例如大谷翔平，才有勝算！」
兩大醫學會呼籲：儲備抗生素新藥＋感染管控「在高抗藥性的年代，過去常用、使用成效很好的抗生素，現在已經不一定有效了！」對於臨床醫師來說，有效的藥物如同強大的武器，當面對敵人，有越多武器可以使用，勝算自然越大。中華民國重症醫學會理事長高國晉指出，近年癌症新藥接續問世，包括肺癌在內的多種癌症存活明顯提升，但抗生素除了新藥少之外，如果沒有良好的管控與使用機制，未來可用藥物選擇將更加有限，因此決戰高抗藥菌時代，需要民眾與醫事人員共同把關。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60318
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