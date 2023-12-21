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吳千語宣布嫁百億富三代！成功擠進上流社會　曾和香港天王交往

▲吳千語（右）和天王林峯分手後，情定百億富三代施伯雄。（圖／翻攝自施伯雄微博）
▲吳千語（右）和天王林峯分手後，情定百億富三代施伯雄。（圖／翻攝自施伯雄微博）

記者楊穎軒／綜合報導

香港女星、模特兒吳千語拍衛生紙廣告被黃百鳴簽下，拍過多部大小銀幕作品，曾提名香港電影金像獎最佳新演員，不過最知名的事蹟是和香江天王林峯有一段情，30歲的她昨（20）日宣布結婚喜訊，對象是大2歲身價百億的富三代施伯雄，成功躋身豪門媳婦，小倆口唯美婚紗照也曝光。

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吳千語2018年和一線小生林峯分手，隔年改愛富商施榮怡的三兒子施伯雄，兩人在2022年公開戀情，不再愛得躲躲藏藏，近來上陸綜《愛的修學旅行》掀起不少話題，而今交往4年修成正果，吳千語在微博分享一組和施伯雄證婚的照片，寫下：「Here I am.」標記老公帳號，施伯雄則回以「There you are」，甜蜜放閃。

▲吳千語、施伯雄證婚現場照片。（圖／翻攝自吳千語、施伯雄微博）
▲▼吳千語、施伯雄證婚現場照片。（圖／翻攝自吳千語、施伯雄微博）
▲▼吳千語、施伯雄證婚現場照片。（圖／翻攝自吳千語、施伯雄微博）
▲▼吳千語、施伯雄證婚現場照片。（圖／翻攝自吳千語、施伯雄微博）
其實吳千語和施伯雄日前就在中環舉行結婚儀式，直至昨天才發布共同聲明：「我們於12月16日在雙方親友見證下完成證婚儀式，而正式婚禮將於明年舉行。新階段的開始，有著無限美好可能等著我們共同探索。我們無比期待這段新的旅程，準備好迎接一生中最幸福的時刻。」

▲▼吳千語、施伯雄明年才會宴客。（圖／翻攝自吳千語、施伯雄微博）
▲▼吳千語、施伯雄明年才會宴客。（圖／翻攝自吳千語、施伯雄微博）
▲▼吳千語、施伯雄明年才會宴客。（圖／翻攝自吳千語、施伯雄微博）
▲▼吳千語、施伯雄明年才會宴客。（圖／翻攝自吳千語、施伯雄微博）
吳千語情史比演藝事業精彩，2013年認愛大14歲林峯，傳聞女方曾1年內花光對方上千萬，林峯更是購入億萬豪宅寵女友，帶吳千語到世界各地旅遊，上台領獎時還高調點名吳千語「多謝BB」，後來又當記者的面前連講7次「我真的好愛好愛好愛好愛好愛好愛好愛BB」，戀情轟動一時，而後吳千語知名度水漲船高，出席活動身價三級跳，然而，兩人的戀情維持5年便告終。

▲林峯和老婆張馨月十分登對。（圖／林峯微博）
▲林峯（前）曾和吳千語交往，現在與老婆張馨月感情婚姻幸福。（圖／翻攝自林峯微博）
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