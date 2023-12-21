2023冬至強碰寒流！「養生4招」不看虧大　醫：4類人最需要進補

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1、養腎為先：腎是人體生命的原動力，冬季人體陽氣內斂，人體的生理活動較為收斂，這個時候，補養腎精腎氣至關重要，飲食上要多補充溫熱性食材，如羊肉、韭菜、核桃、栗子、芝麻、桂圓、茴香、海參等。
2、保暖為上：冬至節氣，氣溫明顯降低，體感溫度低，最重要的養生就是保暖，身體暖了，氣血就會暢通。保暖首要是「頭和腳」，其中，腳離心臟最遠，血液供應少，皮下脂肪較薄，保暖性很差，腳部保暖也應加強。
3、早睡晚起：冬令時節若能合理安排起居作息，就能保養神氣，勞逸適度可養其腎精。
4、飲食好吸收：質地黏硬或生冷食材多屬陰，冬至食用容易損傷脾胃，過熱的食物易損傷食道，進入腸胃後，會引起體內積熱而致病；食物過寒，容易刺激脾胃血管，使血流不暢，影響其他臟腑的血液循環，有損人體健康，因此，冬季飲食宜好消化吸收。
此外，許多人在寒流、冷氣團來襲時喜歡透過羊肉爐、薑母鴨等進補，對此扶原中醫診所也提及，有4類人群最需要進補，且除了透過羊肉爐、薑母鴨外，日常小飲食也能達到功效。
1、陽氣虛弱的人：冬至調養得宜可改善經常手腳冰涼，小便清長，畏寒怕冷，夜尿頻繁，大便稀溏等陽虛體質。
2、年老體弱的人：慢性疾病患者，要在進補的同時，兼顧治療慢性病，經過冬令的調補與治療，疾病能得到控制，也能更強健體質。
3、四肢冰冷女性：每天睡前可以用熱水加生薑或桂枝泡腳，以促進血液循環，緩解手腳冰冷的現象。
4、患有季節性疾病的人：容易在冬天好發「氣喘、過敏性鼻炎、關節炎」等族群，冬至進補能把身體調養到最佳狀態，使得季節變化時疾病不易發作。