男人哭吧不是罪！賴侯柯都曾公開受訪時哽咽　眼眶泛紅記錄一次看

▲ 侯友宜（左起）、賴清德、柯文哲都曾公開受訪時哽咽。合成照片
▲ 侯友宜（左起）、賴清德、柯文哲都曾公開受訪時哽咽。合成照片

記者何哲欣／台北報導

民進黨總統候選人賴清德萬里老家被新北市政府認定是既存違建，但要不要立即拆除，引發選戰攻防，賴清德日前談到老家、母親時哽咽，反遭國民黨總統候選人侯友宜、民眾黨總統候選人柯文哲酸，不用哭。首場政見會昨登場，賴清德逮到機會也酸柯，在談成藍白合時一度因黨內反彈聲太大而哽咽，不只柯文哲自己哭，柯文哲全家人也都哭了。《NOWnews今日新聞》整理，賴侯柯三人近年哽咽事件簿。

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【侯友宜】

今年9月，侯友宜回故鄉參加嘉義市婦女青年後援會成立大會，談到童年時在豬肉攤協助招呼客人，一度哽咽。

侯友宜獨子在1992年健康幼稚園火超車意外中罹難，事隔31年，今年5月，侯友宜接受專訪時哽咽自責說，如果當時沒有那麼忙，多花點時間陪兒子，也許就不會出現意外。

去年10月，侯友宜接受電視專訪，談到每到選舉時，國家總是對立，侯友宜哽咽說，相當難過。

去年4月，新北一名2歲男童恩恩感染COVID-19後，出現急性腦炎併發多重器官異常，成為首例兒童重症個案，送醫仍不治，侯友宜出面受訪哽咽證實恩恩過世。

【賴清德】

本月初，賴清德接受專訪談到萬里老家，頻頻以手帕拭淚，也不滿明明有繳稅，卻被說沒繳稅。主持人原本一度要再問對母親的回憶，但賴拒絕，不願講這一段。

其實早在11月初，賴清德老家被拿來攻擊時，他就公開反嗆，礦業這個行業「暗無天日」，他的父親就是因意外失去性命，當颱風來臨時，屋頂會被吹壞，颱風走了之後還要去撿拾，這種狀況與立委參選人廖先翔、前立委顏寬恆家的違建不一樣，他還一度哽咽無法言語。

今年5月母親節前夕，賴清德接受專訪，談到自己母親，也在鏡頭面前眼眶泛紅哽咽。

2019年3月，當時賴清德與總統蔡英文競爭黨內初選，賴清德承受相當大壓力，他在新書發表會上哽咽說，「我寧可輸掉初選，也不可能傷害蔡英文總統。」

【柯文哲】

11月中，柯文哲與國民黨談成藍白合，但事前幕僚都不知情，黨內反彈大，柯文哲在內部會議向幹部說明自己的決定，柯文哲提到支持者時不禁情緒激動，甚至一度哽咽落淚。

2021年5月疫情期間，柯文哲批中央疫苗準備不足，基層醫護死亡率攀升，柯文哲受訪想到前線醫護人員辛勞，忍不住哽咽。

2021年4月，台北市松山警分局中崙派出所遭黑衣人闖入，前派出所長、副所長被依湮滅證據法辦，分局長被拔官、時任市警局長陳嘉昌自請處分。不過柯文哲早上卻強調，事情要查清楚再處分，不要遇到政治壓力，就隨便把誰免職，還說他認識的基層員警都奉公守法，過程更一度哽咽。

2017年6月，柯文哲出席雙城論壇後接受專訪時說，他去中國上海時，事先把講稿和行程都報給國安會，國安會卻沒有任何回應，放他一人到對岸對付共產黨，出了事再來責怪，他覺得滿悲傷的。柯還講到哽咽。

2016年3月，柯文哲出席洛城僑界歡迎餐敘，他在發表演說時談到「台灣人要做這塊土地的主人」時一度哽咽，並以台語說希望台灣因為他能夠變得更好。

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