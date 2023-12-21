男人哭吧不是罪！賴侯柯都曾公開受訪時哽咽　眼眶泛紅記錄一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀
今年9月，侯友宜回故鄉參加嘉義市婦女青年後援會成立大會，談到童年時在豬肉攤協助招呼客人，一度哽咽。
侯友宜獨子在1992年健康幼稚園火超車意外中罹難，事隔31年，今年5月，侯友宜接受專訪時哽咽自責說，如果當時沒有那麼忙，多花點時間陪兒子，也許就不會出現意外。
去年10月，侯友宜接受電視專訪，談到每到選舉時，國家總是對立，侯友宜哽咽說，相當難過。
去年4月，新北一名2歲男童恩恩感染COVID-19後，出現急性腦炎併發多重器官異常，成為首例兒童重症個案，送醫仍不治，侯友宜出面受訪哽咽證實恩恩過世。
【賴清德】
本月初，賴清德接受專訪談到萬里老家，頻頻以手帕拭淚，也不滿明明有繳稅，卻被說沒繳稅。主持人原本一度要再問對母親的回憶，但賴拒絕，不願講這一段。
其實早在11月初，賴清德老家被拿來攻擊時，他就公開反嗆，礦業這個行業「暗無天日」，他的父親就是因意外失去性命，當颱風來臨時，屋頂會被吹壞，颱風走了之後還要去撿拾，這種狀況與立委參選人廖先翔、前立委顏寬恆家的違建不一樣，他還一度哽咽無法言語。
今年5月母親節前夕，賴清德接受專訪，談到自己母親，也在鏡頭面前眼眶泛紅哽咽。
2019年3月，當時賴清德與總統蔡英文競爭黨內初選，賴清德承受相當大壓力，他在新書發表會上哽咽說，「我寧可輸掉初選，也不可能傷害蔡英文總統。」
【柯文哲】
11月中，柯文哲與國民黨談成藍白合，但事前幕僚都不知情，黨內反彈大，柯文哲在內部會議向幹部說明自己的決定，柯文哲提到支持者時不禁情緒激動，甚至一度哽咽落淚。
2021年5月疫情期間，柯文哲批中央疫苗準備不足，基層醫護死亡率攀升，柯文哲受訪想到前線醫護人員辛勞，忍不住哽咽。
2021年4月，台北市松山警分局中崙派出所遭黑衣人闖入，前派出所長、副所長被依湮滅證據法辦，分局長被拔官、時任市警局長陳嘉昌自請處分。不過柯文哲早上卻強調，事情要查清楚再處分，不要遇到政治壓力，就隨便把誰免職，還說他認識的基層員警都奉公守法，過程更一度哽咽。
2017年6月，柯文哲出席雙城論壇後接受專訪時說，他去中國上海時，事先把講稿和行程都報給國安會，國安會卻沒有任何回應，放他一人到對岸對付共產黨，出了事再來責怪，他覺得滿悲傷的。柯還講到哽咽。
2016年3月，柯文哲出席洛城僑界歡迎餐敘，他在發表演說時談到「台灣人要做這塊土地的主人」時一度哽咽，並以台語說希望台灣因為他能夠變得更好。
【決戰2024！三強鼎立前進總統府】明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。
更多「2024大選」相關新聞。