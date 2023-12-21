小S幫愛女喬餐廳！自嘲愛刷臉　酸柴智屏做醫美「嘴巴不太能動」

我是廣告 請繼續往下閱讀
柴智屏當年一手打造出F4拍攝《流星花園》，開啟了台灣偶像劇的盛世年代，捧紅了包括言承旭在內的F4成員，當時的高雋雅正值求學階段，每天都有同學請她幫忙拿「F4的簽名照」令她相當困擾；不過高雋雅倒是很樂意幫忙有著「明星夢」的同學，若覺得對方條件適合，便會推薦給媽媽。有次一位男同學還真的被柴智屏相中，最後順利出演偶像劇《海派甜心》一角。
而焦恩俊之女焦曼婷也在節目中爆料，爸爸雖然有著師奶殺手的帥氣形象，但私下行為卻讓她相當尷尬，根本就是「雙面人」；焦曼婷透露，每當爸爸到車站接她回家時，都會刻意將手靠在路燈或是車蓋上，擺出拍攝海報的姿勢，這讓女兒忍不住虧：「他每天都在走人設，我不懂！」不過如此在意形象的爸爸，卻會在小酌一杯後，大跳韓國女團NewJeans的〈Super Shy〉和Jisoo的〈FLOWER〉，讓女兒忍不住直呼：「就是反差萌！」
方文琳的女兒齊薇則透露，還在念書時，爸爸于冠華與媽媽因離婚登上新聞，自己卻不知情，到學校還被同學嘲笑，甚至還有人模仿爸爸當時道歉的樣子讓齊薇相當受傷；當天回家後便詢問媽媽離婚一事，而方文琳則是心疼的抱著女兒哭，齊薇也說：「當時因為年紀還小，不懂離婚的意思，只知道家裡發生一些不好的事情，但現在都OK了！」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁