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小S幫愛女喬餐廳！自嘲愛刷臉　酸柴智屏做醫美「嘴巴不太能動」

▲小S（左四）自爆刷臉幫女兒訂餐廳，逼問高雋雅（右三）媽媽柴智屏做醫美的事，笑虧「嘴巴不太能動」。（圖／東森提供）
▲小S（左四）自爆刷臉幫女兒訂餐廳，逼問高雋雅（右三）媽媽柴智屏做醫美的事，笑虧「嘴巴不太能動」。（圖／東森提供）

記者黃盈容/綜合報導

小S（徐熙娣）主持的東森《小姐不熙娣》，日前邀請4位星二代梁赫群、高雋雅、焦曼婷及齊薇上節目，大聊「星爸媽是神靠山還是絆腳石？！」育有3個女兒的小S認為，星二代的身分多少對孩子們有些幫助，尤其前幾天女兒因訂不到餐廳，小S親自出馬，沒多久就訂到位了，她自嘲：「我很會刷臉，超愛刷！」一向有話直說的小S也質問柴智屏女兒高雋雅，「妳媽最近是不是有去動一些醫美，因為笑起來嘴巴好像不太能動」，讓高雋雅好尷尬。

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▲柴智屏女兒高雋雅被小S逼問，招架不住。
▲柴智屏女兒高雋雅被小S逼問，招架不住。（圖／東森提供）
小S雖認為星二代的身分多少對孩子們有些幫助，但強調最重要的還是自己的實力。小S見到「偶像劇教母」柴智屏女兒高雋雅，不禁好奇問，「妳媽最近是不是有去動一些醫美，因為笑起來嘴巴好像不太能動」，並笑說柴智屏的表情有點僵，只見高雋雅表情尷尬，試圖跳過問題，對著鏡頭說：「媽，我什麼都沒說」，卻再度被小S虧：「可是妳媽媽的照片說明了一切！」

柴智屏當年一手打造出F4拍攝《流星花園》，開啟了台灣偶像劇的盛世年代，捧紅了包括言承旭在內的F4成員，當時的高雋雅正值求學階段，每天都有同學請她幫忙拿「F4的簽名照」令她相當困擾；不過高雋雅倒是很樂意幫忙有著「明星夢」的同學，若覺得對方條件適合，便會推薦給媽媽。有次一位男同學還真的被柴智屏相中，最後順利出演偶像劇《海派甜心》一角。

而焦恩俊之女焦曼婷也在節目中爆料，爸爸雖然有著師奶殺手的帥氣形象，但私下行為卻讓她相當尷尬，根本就是「雙面人」；焦曼婷透露，每當爸爸到車站接她回家時，都會刻意將手靠在路燈或是車蓋上，擺出拍攝海報的姿勢，這讓女兒忍不住虧：「他每天都在走人設，我不懂！」不過如此在意形象的爸爸，卻會在小酌一杯後，大跳韓國女團NewJeans的〈Super Shy〉和Jisoo的〈FLOWER〉，讓女兒忍不住直呼：「就是反差萌！」

方文琳的女兒齊薇則透露，還在念書時，爸爸于冠華與媽媽因離婚登上新聞，自己卻不知情，到學校還被同學嘲笑，甚至還有人模仿爸爸當時道歉的樣子讓齊薇相當受傷；當天回家後便詢問媽媽離婚一事，而方文琳則是心疼的抱著女兒哭，齊薇也說：「當時因為年紀還小，不懂離婚的意思，只知道家裡發生一些不好的事情，但現在都OK了！」

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