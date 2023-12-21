雲端備份監理預算　林志潔怒指國民黨、時代力量反對和棄權

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林志潔表示，立法院於本月19日針對衛福部所提出辦理托嬰中心監視器影像雲端儲存計畫之預算進行的提案表決，提案中對於「雲端備份監管、保護嬰幼兒」的預算，各黨團所展現的立場如下：民進黨團支持，而國民黨及民眾黨團反對並凍結預算，時代力量黨團則完全沒有提案。
林志潔表示，看到立法院的紀錄，邱顯智委員在五分鐘內三項提案表決中，對國民黨、民眾黨提案按下「棄權」按鈕，而順序居中的民進黨團提案表決時，甚至一度拔卡「掉線」，幫自己製造兩分鐘的「不在場證明」。
林志潔猛批鄭正鈐，新竹的嬰兒受嚴重燙傷事件，事發至今也完全沒有關懷或發聲，她也質疑鄭正鈐，是否要交代說明一下，自己跟這家托嬰業者間的關連？是否有金錢往來？是否是股東？
林志潔同時也指向新竹市長高虹安，表示儘管高虹安人在美國，也表現得好像這起事件跟她一點關心都沒有，主管機關新竹市政府社會處也應該說明，托嬰中心並未在第一時間通報，而是由醫院通報？其中疏失違法的責任歸屬。而依據「托嬰中心監視錄影設備設置及資訊管理利用辦法」，監視器畫面必須保存至少30日，並且托嬰中心應陪同查閱，基於證據保全之必要，托嬰中心有配合提供之義務。但事發當下，中心僅以「監視器壞掉了」為由，搪塞家長。市府有依規評鑑稽查督導查核紀錄嗎？有針對本市業者監視系統檢查的補救計畫嗎？
林志潔並質疑，所有違法情事，市府對業者裁罰了嗎？會不會公佈業者名稱及保母姓名？最後，林志潔請市府公布業者的評鑑及稽查紀錄，是否曾有違規情況發生嗎？林志潔說，「我們不允許只因為業者是鄭正鈐的誰，市政府就輕輕放下！」
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