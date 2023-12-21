沈玉琳身家破億！為愛女砸6千萬買第5房 尾牙20場「500萬入袋」
演藝圈「荒謬大師」沈玉琳今（21）日提前歡慶56歲生日，他生日願望不外乎是希望老婆跟小孩平安健康，家庭事業都順風順水的他，日前更為了讓女兒未來上學更方便，砸6千萬在林口買125坪的新房，這也是他入手的第5間房，其中3間已繳清房貸，更霸氣說「房貸不會放在心上」。沈玉琳表示房子都自住，有人建議租出去能用房租抵房貸，但他顧慮多，直言「房租上1年算下來那個金額，我不如認真的主持尾牙、春酒」他目前尾牙已接了20場，500萬進帳。
記者黃盈容／台北報導
沈玉琳主持風趣有效果，一直受觀眾、廠商喜愛，入行28年的他身家早破億。他今天透露，因住新店女兒每天要搭1小時校車上學，他發現林口也有校區，因此動念在林口買房。他砸6千萬在林口買下125坪的毛胚屋，對面就是A9捷運。
他自認傻人有傻福，買下的房子都會漲，現已坐擁5間房，其中3間還已付清房貸。而他5間房子都是自住用，沒有租人，直言「租人麻煩，很難顧慮房客，因為知人知面不知心嘛」，深怕遇到外表乖巧但私下天天開淫亂趴的租客，霸氣說：「有的人就說，你可以把那個房租和租金拿來什麽抵房貸，可是我想想，房租1年算下來那個金額，我不如認真的主持尾牙、春酒。」
沈玉琳表示，因為頭期款付滿多的，所以「房貸不會放在心上，因為會放在心上的是我老婆，錢都她在管！」
一直都是「尾牙王」的沈玉琳，今年也不例外，目前還沒算春酒，尾牙就已經接到了20場，他多年來25萬價碼未漲，算下來500萬入袋。
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