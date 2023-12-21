跨年春節出國旅遊潮！皮膚毛病也爆衝　名醫指點5招提防

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若需長途開車，最重要應落實防曬，包括手、前臂、膝蓋等部位都要注意，尤其駕駛及前座乘客最好戴上太陽眼鏡、穿上長袖衣服與長褲，並戴上手套。
到目的地後，不論是到海邊或山上，防曬也是一刻都不能疏忽，因海水會反射5%至7%的陽光，雪地更會反射高達80%至90%的陽光，因此除應盡量避免在中午大太陽下活動，也要以衣物遮蓋暴露的部位，並適時塗抹防曬乳液。
蔡長祐也說，一般人到了比較不熟悉的環境，會因接觸當地植物、或被小蟲叮咬，發生接觸性皮膚炎或過敏反應，且若是較落後國家，食物、飲水衛生更不穩定，過敏風險更大，甚至要注意當地特有傳染病，這環節只能靠自己在旅途上多注意，並準備藥品以備不時之需。
此外，蔡長祐提醒，很多人抱著難得出來一趟的心態，將行程排滿滿，結果比工作時還累，這樣皮膚會變得比較敏感，可能痘痘、頭皮屑、脂漏性皮膚炎、蕁麻疹等都會長出來，建議玩樂之餘要有充分休息，才不會壞了遊興。
🟡旅遊保養皮膚注意事項
◾搭機時間久，應多喝水，並定時起來活動，同時多補充保濕乳液
◾若長途開車，應落實防曬，尤其駕駛及前座乘客宜戴太陽眼鏡，著長袖、長褲並戴手套
◾到山上或海邊，應避免在中午活動，並加強防曬
◾勿將行程安排太緊湊，以免皮膚過於敏感
◾ 準備過敏藥物