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跨年春節出國旅遊潮！皮膚毛病也爆衝　名醫指點5招提防

▲長途飛行因機艙內空調關係，加上久坐血液循環不良，會使皮膚粗糙乾燥，毛孔變大，膚色也黯沈無光。（圖／取自Unsplash）
▲長途飛行因機艙內空調關係，加上久坐血液循環不良，會使皮膚粗糙乾燥，毛孔變大，膚色也黯沈無光。（圖／取自Unsplash）

家庭消費中心／綜合報導

跨年、春節都是出國旅遊高峰，但不少民眾出國玩，回家後冒出一堆皮膚問題，有人臉上脫皮，或雀斑更明顯，或痘痘長不停，對此書田診所皮膚科主任蔡長祐說，離開原本熟悉的生活外出，肌膚馬上會接受考驗，民眾要多花心思保養，且建議要針對交通工具、目的地環境分別來做。

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蔡長祐表示，長途飛行因機艙內空調關係，再加坐在椅子上很久，容易血液循環不良、睡眠品質不佳，不僅會使皮膚粗糙、乾燥，毛孔變大，膚色也會黯沈無光，因此應多喝水，並定時起來活動筋骨，同時多補充保濕乳液，若能在下機前再敷面膜，更能容光煥發。

若需長途開車，最重要應落實防曬，包括手、前臂、膝蓋等部位都要注意，尤其駕駛及前座乘客最好戴上太陽眼鏡、穿上長袖衣服與長褲，並戴上手套。

到目的地後，不論是到海邊或山上，防曬也是一刻都不能疏忽，因海水會反射5%至7%的陽光，雪地更會反射高達80%至90%的陽光，因此除應盡量避免在中午大太陽下活動，也要以衣物遮蓋暴露的部位，並適時塗抹防曬乳液。

蔡長祐也說，一般人到了比較不熟悉的環境，會因接觸當地植物、或被小蟲叮咬，發生接觸性皮膚炎或過敏反應，且若是較落後國家，食物、飲水衛生更不穩定，過敏風險更大，甚至要注意當地特有傳染病，這環節只能靠自己在旅途上多注意，並準備藥品以備不時之需。

此外，蔡長祐提醒，很多人抱著難得出來一趟的心態，將行程排滿滿，結果比工作時還累，這樣皮膚會變得比較敏感，可能痘痘、頭皮屑、脂漏性皮膚炎、蕁麻疹等都會長出來，建議玩樂之餘要有充分休息，才不會壞了遊興。

🟡旅遊保養皮膚注意事項

◾搭機時間久，應多喝水，並定時起來活動，同時多補充保濕乳液

◾若長途開車，應落實防曬，尤其駕駛及前座乘客宜戴太陽眼鏡，著長袖、長褲並戴手套

◾到山上或海邊，應避免在中午活動，並加強防曬

◾勿將行程安排太緊湊，以免皮膚過於敏感

◾ 準備過敏藥物


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