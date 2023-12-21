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八方雲集最強不是鍋貼了！內行吃過「它」全改觀：根本不是水餃店

▲說到水餃類的專賣店，大家無不想到「八方雲集」，不僅價格平價，口味也非常眾多。（圖/記者張嘉哲攝）
▲說到水餃類的專賣店，大家無不想到「八方雲集」，不僅價格平價，口味也非常眾多。（圖/記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

在中式餐點主食的概念當中，除了我們常見的米飯、麵條之外，餃子類的食物也是不少台灣人的最愛。然而說到水餃類的專賣店，大家無不想到「八方雲集」，不僅價格平價，口味也非常眾多。然而，近日就有網友分享，八方雲集其實最厲害的其實不是鍋貼，而是被網友票選第一名的「乾麵」，貼文曝光後吸引許多嚐鮮過八方雲集乾麵的食客大讚「超級好吃！根本是被水餃耽誤的麵店」。

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網友在Tik Tok貼文指出「現在來到八方雲集已經不再是點鍋貼跟水餃了你知道嗎？根據網路上票選，網友最喜歡八方雲集的產品第一名是乾麵系列，尤其是這款紹辣乾麵，對於敢吃辣的人來說，這個麵除了辣度夠之外，還有肉末跟蔥來陪襯，整體吃起來味道非常的融合」。

▲不少內行人都喜歡八方雲集的乾麵系列，尤其是這碗「紹辣乾麵」，是許多老饕必點的招牌之一喔！（圖/Tik Tok）
▲不少內行人都喜歡八方雲集的乾麵系列，尤其是這碗「紹辣乾麵」，是許多老饕必點的招牌之一喔！（圖/Tik Tok）
貼文曝光後，不少吃過八方雲集乾麵系列的老饕紛紛回應「內行！八方雲集就是要吃乾麵系列，真的贏過一堆麵店」、「第一次看朋友吃也覺得超奇怪.....後來吃過整個改觀，八方雲集根本不是水餃店啊！」、「我也都吃紹辣乾麵加酸辣湯」、「乾麵真的超級好吃，他的麵條超級Q」、「超喜歡八方的乾麵系列！真得超級好吃！麵條超Q」、「我喜歡招牌的，好像就紹辣跟麻醬各半的樣子」。

而《NOWnews》記者實際也吃過八方雲集數次乾麵系列，分別是店內的「招牌乾麵」以及「紹辣乾麵」兩款，兩款都有一定的辣度，對於愛吃辣的人來說大概是小辣的程度，能吃一點辣的人大概是中辣，對比其他面的麵條，八方雲集的麵條確實非常的Q，吃起來略勝許多市面上的麵店，表現完全不遜色於招牌的水餃跟鍋貼，愛吃麵的人下回不妨可以嚐鮮。

不過有個溫馨小提醒，八方雲集的乾麵系列要趁熱吃，如果是外帶回家的話，因為醬料的緣故，沒過多久麵就會結成一坨，要攪開非常不好用，所以建議可以到店內用餐或者買回家立刻開吃啦！另外要特別注意的是，並不一定每一家店都有販售乾麵系列的商品，民眾還是要看菜單上店家是否有販售哦！每家門市菜單還是有些差異性的。

▲八方雲集的乾麵吃起來麵條Q彈，勝過許多麵店的麵條口感，店內最有名的就是「招牌乾麵」以及「紹辣乾麵」兩款。（圖/八方雲集Google評價）
▲八方雲集的乾麵吃起來麵條Q彈，勝過許多麵店的麵條口感，店內最有名的就是「招牌乾麵」以及「紹辣乾麵」兩款。（圖/八方雲集Google評價）
而除了乾麵系列，在今年8月，八方雲集也推出了牛肉麵，每碗要價168元，《NOWnews》也訪問過曾經嚐鮮過的曹文興藥師，他透露「牛肉多又大塊且好咬，麵條和湯頭入味所以讓人想一直吃，少量的牛筋出乎意料很入口即化好吃」顯見八方雲集不只在水餃鍋貼界佔有一定地位之外，麵類市場也持續努力拚出頭！

▲八方雲集在8月時也推出牛肉麵，不僅乾麵受到歡迎，湯麵類也同樣獲得好評。（圖/曹藥師授權提供）
▲八方雲集在8月時也推出牛肉麵，不僅乾麵受到歡迎，湯麵類也同樣獲得好評。（圖/曹文興藥師授權提供）

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