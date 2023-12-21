八方雲集最強不是鍋貼了！內行吃過「它」全改觀：根本不是水餃店

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貼文曝光後，不少吃過八方雲集乾麵系列的老饕紛紛回應「內行！八方雲集就是要吃乾麵系列，真的贏過一堆麵店」、「第一次看朋友吃也覺得超奇怪.....後來吃過整個改觀，八方雲集根本不是水餃店啊！」、「我也都吃紹辣乾麵加酸辣湯」、「乾麵真的超級好吃，他的麵條超級Q」、「超喜歡八方的乾麵系列！真得超級好吃！麵條超Q」、「我喜歡招牌的，好像就紹辣跟麻醬各半的樣子」。
而《NOWnews》記者實際也吃過八方雲集數次乾麵系列，分別是店內的「招牌乾麵」以及「紹辣乾麵」兩款，兩款都有一定的辣度，對於愛吃辣的人來說大概是小辣的程度，能吃一點辣的人大概是中辣，對比其他面的麵條，八方雲集的麵條確實非常的Q，吃起來略勝許多市面上的麵店，表現完全不遜色於招牌的水餃跟鍋貼，愛吃麵的人下回不妨可以嚐鮮。
不過有個溫馨小提醒，八方雲集的乾麵系列要趁熱吃，如果是外帶回家的話，因為醬料的緣故，沒過多久麵就會結成一坨，要攪開非常不好用，所以建議可以到店內用餐或者買回家立刻開吃啦！另外要特別注意的是，並不一定每一家店都有販售乾麵系列的商品，民眾還是要看菜單上店家是否有販售哦！每家門市菜單還是有些差異性的。
而除了乾麵系列，在今年8月，八方雲集也推出了牛肉麵，每碗要價168元，《NOWnews》也訪問過曾經嚐鮮過的曹文興藥師，他透露「牛肉多又大塊且好咬，麵條和湯頭入味所以讓人想一直吃，少量的牛筋出乎意料很入口即化好吃」顯見八方雲集不只在水餃鍋貼界佔有一定地位之外，麵類市場也持續努力拚出頭！
@hot_pot_family八方人氣票選第一名不是鍋貼欸 #不務正業阿成 #創業 #八方
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