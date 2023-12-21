▲高齡少子化醫療負擔越來越沉重！ 3黨齊喊增加健康投資

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吳玉琴表示，期望打造「健康台灣」，讓國人健康，國家更強，未來將增加醫療支出，提高醫療品質，在推動健康台灣的同時，相關健康產業也能蓬勃發展，讓國家更強，讓世界來台投資，成為下一個「護國神山」產業，照顧全台人民健康。
蘇清泉承諾，若由國民黨執政，將會在任內逐年提高台灣醫療保健支出的GDP佔比至8％，改善現在「缺人、缺藥、缺投資」的3缺狀況。
吳欣盈也指出醫療永續，政府應帶頭投資健康，改革健保制度，設保障點值下限，以及推動數位醫療，強化資源效率。
最新調查：逾9成青年憂醫療負擔加重隨著高齡少子化趨勢加劇，未來的家庭醫療負擔勢必更趨沉重，身為家庭支柱的青壯世代與未來年輕世代，首當其衝。今日健康投資不足，恐是未來世代的沉重隱憂。
近期Dcard與大社會民調針對健康投資認知與現況進行調查，目前家庭醫療保健年支出將近18.5萬元，佔平均薪資高達3成，超過9成的年輕人表示醫療支出為生活帶來沉重壓力，台灣即將邁向超高齡社會，照護負擔預期將更加沉重，94.6%的填答者期盼政府帶頭增加健康投資。
超過19個各界團體現場齊聲呼籲政府：「台灣經常性醫療保健支出僅占國內生產毛額GDP約6％，顯著低於OECD國家平均8.8％，關鍵健康指標也落後日韓，政府應帶頭增加健康投資，使醫療與國際充分接軌，追上落後的健康指標，強化國家競爭力。」
專家提4大方針 盼政府解決醫療難題論壇共同策略夥伴之一、台灣病友聯盟表示：「當前的治療可近性也是民眾焦慮重要原因，由於健保資源有限，給付條件嚴苛，病患常常等不到新藥或僅能勉強負擔自費用藥，部份天價治療更是讓病患可望不可及。」
論壇集結橫跨產、政、學、研、醫、藥、護理與病友團體等各界專家，探討健康投資對策，並重申4大建言，提供總統候選人作為日後制定政策的參考，包含：
1、成立行政院跨部會健康投資策略小組
2、提高公部門預算配比以增加健康投資，拓展健保多元財源並改善資源運用效率
3、增加新藥可近性並強化醫療體系國際接軌
4、將健康投資與健康指標視為國家競爭力之重點項目。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60272
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