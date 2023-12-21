蘋果Vision Pro似乎快來了！爆料「店員受訓中」 傳明年2月開賣
Apple今年6月在WWDC23公開傳聞許久的頭戴裝置「Vision Pro」，Apple將其定調為獨步全球的「空間運算」設備，當時身為台灣首批體驗者的YouTuber Tim哥，接受《NOWnews》採訪時表示：「震撼到說不出話！」Tim哥指出，不會有傳統的「3D暈」，宛如是電影《一級玩家》的真實版。原本官方只有提到會在2024年年初上市，現在似乎更有明確的答案了，外媒根據兩跡象認為有可能2024年2月開賣。
記者周淑萍/綜合報導
根據外媒彭博社的報導，有知情人士透露，Apple正加速生產頭戴式裝置Vision Pro，據稱，在中國的工廠已經全速生產，目標要在明年1月底前準備就緒，2月就能開賣。此外，還有兩大跡象也能感受到新機將開賣。爆料指稱，Apple已經發信給軟體開發商，鼓勵他們用最新工具測試自家應用程式，並將軟體發送給Apple進行反饋，藉此好為Vision Pro做好準備，外媒稱，這是產品接近發布階段的跡象。
關於Vision Pro員工訓練傳已經啟動，為了讓體驗的用戶留下良好的第一印象，Apple也做足了準備，也可能會整修門市，為價值10萬元的裝置騰出展示空間，另外還有頭戴、鏡片、體驗區域等。據傳，為了讓Apple門市能迅速跟上進度，明年1月起每家門市會抽調至少兩名員工到總部接受培訓。
率先體驗過Vision Pro的Tim哥對於該產品讚譽有加，前置作業不到3分鐘，而戴上去第一印象，Tim哥說宛如iPhone浮到眼前，眼睛到哪App就會浮出來，手自然的放下，不需要特地舉起手，食指跟大拇指捏一下就可以執行該App。此外「全景照片」在Vision Pro帶來更好的沈浸感體驗。3D影像栩栩如生，就像是在你眼前般的震撼。
Tim哥認為Vision Pro不只是純粹娛樂的裝置，其實完整的整合Apple的生態鏈，且整合的效果非常好，以他體驗了35分鐘來說，沒有VR裝置的3D暈。再來就是「價格」，售價要突破10萬元台幣，他坦言：「第一代真的不便宜，甚至可以說是蠻貴的，但有12顆鏡頭、有兩顆處理器，還有瀏覽器，如果真的體驗過以後不會覺得貴，甚至會非常喜歡。」