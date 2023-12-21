男遭通緝拒檢開車逃逸　天雨打滑自撞樹叢狼狽落網

桃園市大園區一名39歲吳姓男子，19日晚間因變換車道未打方向燈，被員警見狀鳴笛示意攔查，但男子卻拒檢逃逸，員警查詢車籍資料，發現車主是涉嫌詐欺、毒品的通緝犯，隨即上前追捕，一路尾隨約6公里，最後吳男因天雨路滑，車輛自撞路旁樹叢遭到警方逮捕，車上也被搜出3支疑似毒品注射針筒，警詢後依法送辦。
記者李春台／桃園報導
大園分局新坡派出所員警於19日20時許，巡邏行經國際路一段與中山北路口時，看見一輛自小客車變換車道未打方向燈，於是上前鳴笛示意駕駛停車受檢，但駕駛卻不配合攔查加速逃逸，員警查詢車籍資料，發現車主吳姓男子是遭桃園地檢署發布的詐欺、毒品通緝犯，隨即上前追捕。
吳男一路上有多次闖紅燈、逆向、蛇行等危險駕駛行為，所幸均未發生事故，員警一路在後方尾隨並通報線上警網協助圍捕，最後吳男因天雨路面濕滑，在和東路與和廣一路口車輛失控打滑自撞路旁樹叢才停下。
吳男狼狽逃出車外，當場被員警逮捕，警方隨後也在其車上搜出3支疑似毒品注射針筒，全案依詐欺通緝、毒品通緝、公共危險及毒品等罪嫌移送桃園地檢署偵辦，另針對吳男駕車闖紅燈、逆向、蛇行、未打方向燈等37項交通違規，一併製單舉發。
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