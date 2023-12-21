▲罹腦癌難撐過1年半　新型「腫瘤電場治療」5年存活率倍增

我是廣告 請繼續往下閱讀
異質性高、復發率高且血腦屏障難治療魏國珍表示，膠質母細胞瘤為最常見的惡性中樞神經系統腫瘤，好發於男性，診斷時的中位數年齡為64歲[2]，原本應是退休享清福的年紀，一但罹病預後差，對患者與家屬來說宛如夢靨。臨床症狀包括：
頭痛
頭暈
記憶衰退
語言障礙
認知缺損
感覺異常
肢體無力
癲癇發作
嚴重意識昏迷
根據癌登資料顯示，台灣近7年間新診斷膠質母細胞瘤患者數成長近2成[3]。研究顯示，膠質母細胞瘤患者即便接受手術切除腫瘤，同步化療放療、標靶治療三管齊下，總體存活期仍難超過1年半[4]。這是由於膠質母細胞瘤異質性高、復發率高且因血腦屏障存在，藥物治療選擇有限。魏國珍形容，罹患此疾病等於是面臨「絕命終結站」，棘手之處在於容易復發，且腦器官恐衰竭。
▲新北市立土城醫院副院長魏國珍（左）解說，「腫瘤電場治療」是目前歐美等國針對膠質母細胞瘤的標準治療。
新型腫瘤電場治療 抑制癌細胞分裂創新「腫瘤電場治療」由以色列理工學院生理學和生物物理學名譽教授Professor Yoram Palti, MD., PhD.所研發，他認為，特定頻率的交流電場可影響分裂細胞中的胞內成分，進而干擾細胞分裂。因此研發出一套可攜式醫療裝置，可隨時、隨地、隨身抑制癌細胞分裂，宛如一台「惡性腫瘤時間停止器」。只要在頭部貼上4片治療電極貼片，即可對膠質母細胞瘤發射治療電場，持續控制腫瘤生長。
此新型治療自2011年美國FDA核准上市後，全球已有超過25,000位患者受惠於此創新治療。讓患者可正常生活外出、戶外行動，隨身隨時隨地抑制腫瘤生長，保有良好生活品質、認知及情緒。且打破過往癌症治療困境，讓膠質母細胞瘤患者5年存活率倍增，並獲頒譽有以色列諾貝爾獎之稱的開創性癌症治療大獎。
魏國珍解說，此療法透過特定頻率電場，干擾癌細胞有絲分裂，但不會影響正常細胞。根據大型第三期臨床試驗結果，使用「腫瘤電場治療」搭配化療，患者2年存活率接近5成，而5年存活率相較單用化療從5%倍增至13%，是歐美等國的針對膠質母細胞瘤的標準治療。目前在台核准適應症為已接受手術、放射治療及標靶藥物治療的新確診或復發性成年膠質母細胞瘤患者。有別於以往治療方式患者需頻繁奔波往返醫院，新式治療操作簡易，可隨身治療。
[1] Neuro Oncol. 2022; 24(Suppl 5): v1-v95.
[2] Neuro Oncol. 2020; 22 (12[suppl 2]): iv1-iv96.
[3] Taiwan Cancer Registry Annual Report 2015-2021
[4] Rep Pract Oncol Radiother. 2022; 27(6): 1026–1036.
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60338
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw