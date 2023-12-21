台灣「隱藏森林遊樂園」門票僅90元！隔壁是最強老街　遊客評價曝

罹腦癌難撐過1年半　新型「腫瘤電場治療」5年存活率倍增

▲罹腦癌難撐過1年半　新型「腫瘤電場治療」5年存活率倍增
▲罹腦癌難撐過1年半　新型「腫瘤電場治療」5年存活率倍增

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】惡性腦瘤奪命凶狠快速，其中膠質母細胞瘤是最常見的惡性中樞神經系統腫瘤[1]，即便接受手術切除腫瘤，同步化放療、標靶治療三管齊下，總體存活期仍難超過1年半！前台灣神經腫瘤學學會理事長，新北市立土城醫院副院長魏國珍表示，創新「腫瘤電場治療」可隨時、隨地、隨身抑制癌細胞分裂，打破過往癌症治療困境，讓患者5年存活率倍增。

我是廣告 請繼續往下閱讀
惡性腦瘤是戲劇八點檔中常見的劇情殺，知名美國共和黨參議員、前總統候選人馬侃（John McCain）、資深名嘴陳立宏皆因膠質母細胞瘤（Glioblastoma multiforme，GBM）相繼癌逝。

異質性高、復發率高且血腦屏障難治療

魏國珍表示，膠質母細胞瘤為最常見的惡性中樞神經系統腫瘤，好發於男性，診斷時的中位數年齡為64歲[2]，原本應是退休享清福的年紀，一但罹病預後差，對患者與家屬來說宛如夢靨。臨床症狀包括：

頭痛

頭暈

記憶衰退

語言障礙

認知缺損

感覺異常

肢體無力

癲癇發作

嚴重意識昏迷

根據癌登資料顯示，台灣近7年間新診斷膠質母細胞瘤患者數成長近2成[3]。研究顯示，膠質母細胞瘤患者即便接受手術切除腫瘤，同步化療放療、標靶治療三管齊下，總體存活期仍難超過1年半[4]。這是由於膠質母細胞瘤異質性高、復發率高且因血腦屏障存在，藥物治療選擇有限。魏國珍形容，罹患此疾病等於是面臨「絕命終結站」，棘手之處在於容易復發，且腦器官恐衰竭。

▲新北市立土城醫院副院長魏國珍（左）解說，「腫瘤電場治療」是目前歐美等國針對膠質母細胞瘤的標準治療。

新型腫瘤電場治療　抑制癌細胞分裂

創新「腫瘤電場治療」由以色列理工學院生理學和生物物理學名譽教授Professor Yoram Palti, MD., PhD.所研發，他認為，特定頻率的交流電場可影響分裂細胞中的胞內成分，進而干擾細胞分裂。因此研發出一套可攜式醫療裝置，可隨時、隨地、隨身抑制癌細胞分裂，宛如一台「惡性腫瘤時間停止器」。只要在頭部貼上4片治療電極貼片，即可對膠質母細胞瘤發射治療電場，持續控制腫瘤生長。

此新型治療自2011年美國FDA核准上市後，全球已有超過25,000位患者受惠於此創新治療。讓患者可正常生活外出、戶外行動，隨身隨時隨地抑制腫瘤生長，保有良好生活品質、認知及情緒。且打破過往癌症治療困境，讓膠質母細胞瘤患者5年存活率倍增，並獲頒譽有以色列諾貝爾獎之稱的開創性癌症治療大獎。

魏國珍解說，此療法透過特定頻率電場，干擾癌細胞有絲分裂，但不會影響正常細胞。根據大型第三期臨床試驗結果，使用「腫瘤電場治療」搭配化療，患者2年存活率接近5成，而5年存活率相較單用化療從5%倍增至13%，是歐美等國的針對膠質母細胞瘤的標準治療。目前在台核准適應症為已接受手術、放射治療及標靶藥物治療的新確診或復發性成年膠質母細胞瘤患者。有別於以往治療方式患者需頻繁奔波往返醫院，新式治療操作簡易，可隨身治療。


 
[1] Neuro Oncol. 2022; 24(Suppl 5): v1-v95.

[2] Neuro Oncol. 2020; 22 (12[suppl 2]): iv1-iv96.

[3] Taiwan Cancer Registry Annual Report 2015-2021

[4] Rep Pract Oncol Radiother. 2022; 27(6): 1026–1036.



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60338

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

高齡少子化醫療負擔越來越沉重！ 3黨齊喊增加健康投資

心肌梗塞有徵兆？有家族史怎麼控制？醫詳解冠狀動脈繞道手術與心臟支架手術

不管熱量，冬至就是要吃湯圓！　譚敦慈推「一類」食物助消化

提升癌症治療成效　中西醫整合「這樣合作無間」

我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞