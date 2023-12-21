寒流來襲　竹市府跨局處啟動「低溫關懷」

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社會處指出，街友及獨居長輩是社會上特別需要被關心的一群人，市民若發現年老或體弱街友，或是獨居長輩有緊急安置或物資上需求，可撥打1999專線或通報市府社會處(03)5352657。
此外，衛生局也提醒市民朋友，要特別留意家中長者、嬰幼兒、另具有三高、肥胖、抽菸、缺少運動及有家族遺傳史等高危險因子民眾，氣溫驟降容易造成血壓升高、心血管疾病或中風發生，所以提醒在起床時、外出時、進入室內時，這3個時機一定要特別注意保暖，也提醒民眾要多關心家中長者的日常生活起居與活動時的安全，及注意低溫對健康造成的危害。
衛生局表示，面臨低溫應特別注意禦寒工作，尤其是高風險的慢性病族群，隨時注意氣溫變化，穿著適當衣物做好保暖防護，以免造成血壓突然升高，進而增加心臟病及中風急性發作的機會。除了保暖外，慢性病、三高、心血管疾病等患者及高齡長者都務必要遵守醫囑，規律服藥、定期回診、定時量測血壓，做好血壓監測，可千萬不要自行停藥或延誤用藥時間，以免造成嚴重結果。
衛生局指出，寒流來襲期間，已請市內長照據點人員加強電話問安，提醒長輩做好低溫預防、注意保暖，戴上頭帽、圍巾、維持手和腳部溫暖，多喝溫熱開水，在家時多穿禦寒衣物，多走動，吃熱食、溫飲，預防低溫導致的呼吸道及心血管疾病，針對住宿式機構，已請工作同仁多加留意住民狀況，提供適當防寒措施。
衛生局提醒，天冷時民眾應多注意自身保健，也要時常關心身旁長輩的保暖，由於長者對於環境溫度變化反應較不敏銳，特別提醒65歲以上長者隨身攜帶保暖衣，晚上睡覺時，亦要先備妥保暖衣物在床邊隨手可拿到的地方，不管是半夜起床上廁所或是早上起床活動勿過於急促；多補充溫開水；身體活動以溫和漸進方式慢慢增加，並要記得先添加衣物保暖後再進行活動。外出時隨身攜帶一件保暖衣，以備不時之需，做好保暖，以減少天氣變化對身體所產生的健康危機。
消防局表示，此波寒流伴隨東北季風，竹市今日至明日早晨寒流強度最強，預估將有10度以下低溫，民眾為了保暖會將家中門窗緊閉，提醒市民，使用瓦斯爐具煮食及使用熱水器盥洗時，皆需要足夠的空氣，因此一定要保留適當的室內通風，不可將門窗完全緊閉，避免長時間使用熱水器及爐具時，因瓦斯燃燒不完全產生一氧化碳而造成中毒。
消防局提醒，一氧化碳無色無味，產生時民眾並無法察覺，如果使用瓦斯器具的過程中，已經發生頭暈、想吐、四肢無力等症狀，應警覺可能是一氧化碳中毒，請立刻關閉火源、打開門窗通風，並且儘速撥打119求救。另外天冷也容易造成心血管疾病患者身體不適，提醒有相關疾病患者務必添加衣物、注意保暖，外出也要注意室內外溫差變化。