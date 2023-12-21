沈玉琳震驚依依斷10年婚！曝不離婚原因「額度給了搭擋Melody」
2023年演藝圈不平靜，許多藝人爆離婚，「最美雙胞胎」依依日前也宣布和結婚10年的老公史丹利離婚，她過去經常在節目中分享夫妻相處，尤其常上沈玉琳和Melody的節目《11點熱炒店》，今（21）日沈玉琳出席慶生記者會，坦言「滿震驚的！」他有感今年離婚案例多，直嘆「所以我現在看到我老婆都好珍惜啊！」一向愛說笑的沈玉琳，更稱和結婚13年的老婆芽芽「有離不得的壓力」，原因竟是主持搭擋Melody把「離婚」的額度用掉了！
記者黃盈容／台北報導
依依和史丹利之前是《11點熱炒店》常客，常分享夫妻生活，史丹利曾於節目中表示和依依之間的房事不協調，3天求歡1次常被推開。沈玉琳表示，「那時候都覺得是夫妻的那種情趣，或者是做效果，所以聽到她離婚也滿震驚的！」
說著說著，沈玉琳不禁感概：「所以我現在看到我老婆都好珍惜啊！」他還嘆氣稱「有離不得的壓力」，並娓娓道來原因，由於節目《11點熱炒店》觀眾主要是女性族群，「你總不能搞到2個主持都離婚啊！每天在節目上講育兒經、再講婚姻之道，就沒有說服力嘛！」打趣埋怨「Melody把這個額度用掉了」，認為至少要1個理、1個沒理，才能平衡一下。
而話題轉回「史丹利3天求歡1次」，沈玉琳也坦言「做這麽多年談話節目，經常性都有這個問題，都是老公求歡未遂」，沈玉琳更發揮他外太空聊到內子宮的功力，分析原因，「人需要被擁抱、需要幸福感，可是媽媽從小孩身上得到了，這個時候就不需要老公了啊！」
但沈玉琳強調「芽芽沒有這方面的問題」，同時曝光夫妻恩愛頻率「以4周5次」，是依照「性學博士」許藍方的公式算出的，沈玉琳很自豪「我體力還真的非常好」，他透露自己錄影一整天完，耗費腦力，體力需要找個出口，才能達到身心平衡，靈肉合一，他宣稱自己攝護腺意外的強大，體力方面絕對沒問題。至於拚二胎的計畫他早放棄，一心只想好好照顧寶貝女兒。
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