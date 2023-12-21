LOL／PCS重磅簽下2明星選手加1韓援 賽評Nash：新賽季要Win Now
中信飛牡蠣電競戰隊（CFO）即將邁入第三年，今年季後他們大動作補強，在記者會上宣布加入打野選手Karsa（洪浩軒）、輔助選手SwordArt（胡碩傑）和中路選手Gori（金泰佑），戰力大升級。PCS賽評「Nash」林煒昕分析表示，他認為這次變動將能夠大大提升該戰隊的實力，幫助他們在2024年取得實質性的突破。
記者黃建霖/綜合報導
Karsa在這次記者會上表示，自己在LPL戰隊成長很多，也常常在想如果當年在閃電狼也有同樣的實力，能否幫助戰隊走得更遠？這次返台加盟中信飛牡蠣，就是希望展現自己在外打拚多年的所學。而「蛇蛇」SwordArt則是認為，PCS是一個風格較偏穩定的賽區，因此他希望能在新賽季展現給粉絲一種快速風格的進攻型打法。
中信飛牡蠣試圖跟上其他賽區的先進打法，做出巨大轉變和進步，而找來實力優於聯賽的選手就是第一步。對此Nash認為不擅長打快節奏，一直是PCS在國際賽「吃鱉」的原因，如果Karsa和蛇蛇等人能夠完整地把他們在外面學到的經驗帶回來、並且影響到年輕選手對於比賽的看法的話，將會是非常好的一次補強。
「我想CFO引進Karsa和SwordArt兩位選手後，他們在2024年的目標很明顯就是要：Win Now。需要在明年就有立即性成績上的增長。」Nash解釋說，CFO之前的一個弱點是在國際賽的角色池上比較受限，這讓他們很容易被針對。
「將JimieN改成Gori，蠻重要的一個點，就是他能補足CFO他們需要的陣容角色，今年他們在中路角色池上比較有限，Gori可以選擇功能角，也可以Carry，都非常擅長，如此戰隊可以設計更多戰術和打法，相信他在這裡會有很好的發揮。」Nash表示，JimieN有成長的空間，未來有機會變成更好的選手，但中信飛牡蠣如此大的動作看起來是有意在下一季就取得成績。