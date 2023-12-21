寒流、東北風發威！海軍6官兵落水 沿海慎防9級強風、5米巨浪
海軍艦指部今（21）日表示，所轄256戰隊海虎潛艦值勤時因瞬間湧浪過大，導致6名官兵不慎落水的意外，對此中央氣象署表示，受到寒流和東北季風增強影響，近日已不斷發布「強風特報」和「長浪即時資訊」，提醒台灣本島各沿海地，務必小心8至9級的強陣風，和4至5米的浪高，並避免進行不必要的海上活動。
記者張志浩／綜合報導
海軍艦隊指揮部發布新聞稿指出，所轄256戰隊海虎潛艦午間執行任務期間裝備脫落，實施浮航固定時，因瞬間湧浪過大，造成陳姓少校等6名官兵不慎落水，目前陳姓少校、叢姓上尉與李姓士官等3員已經救起，意識清楚；另林姓士官長、顏姓及張姓士官持續搜救中。
氣象署預報員官欣平表示，因為寒流大規模南下，東北季風也大幅增強，因此今明兩天，台灣本島各沿海在天氣預報上，都有示警要慎防8至9級的強陣風，本島平地更是有9至11級強風；浪高方面主要是東半部會有長浪出現，不過西半部也要特別小心較大浪高。
針對海虎潛艦官兵落水的高雄外海，官欣平說明，今日觀測到的浪高約落在3至4米，對於從事海上作業確實有一定的危險性，仍要提醒民眾，因寒流影響，近期基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海容易有長浪發生，新北富貴角、宜蘭蘇澳及花蓮都已觀測到近5米浪高，非必要應避免海上、海邊活動。