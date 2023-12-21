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《此時此刻》郭雪芙恩愛聲超敢演　編劇揭密幕後祕辛

▲郭雪芙（左）在《此時此刻》與劉俊謙約砲，恩愛聲超敢演。（圖／Netflix提供）
▲郭雪芙（左）在《此時此刻》與劉俊謙約砲，恩愛聲超敢演。（圖／Netflix提供）

記者羅凌筠／綜合報導

為期2天的2023亞洲新媒體高峰會，今（21）日由「台灣編劇室經驗談」工作坊拉開序幕，Netflix影集《此時此刻》的金鐘編劇杜政哲領軍林爭意、林晏如、洪偉城、許瑋哲、劉思慧編劇團隊，由實務角度出發，暢談編劇創作的心路歷程。杜政哲被爆料編劇會犯戲癮，「小杜哥在試演《此時此刻》裡，郭雪芙有一場要詮釋叫床聲、比中指的情節超精彩，他真的很愛演，但演完就會馬上忘記，我們都要在當下趕快記下來。」

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其中主筆《此時此刻》引起廣大迴響，還讓香港演員劉俊謙圈粉無數的編劇劉思慧也透露：「其實我最初設定大俊（劉俊謙 飾）是一個很囉唆、不會看臉色，才導致他大齡單身的男生，但後來因應演員選角，創造了一個全新『聽障外送員』的設定，又讓這個角色更突出了，是我這次擔任主筆和導演、演員等製作團隊合作上，覺得很特別的合作經歷。」

而對於正在進行編劇工作，或對於擁有編劇領域志向的人們，總編劇杜政哲也鼓勵：「在創造一個故事時，最重要的就是要找到故事的核心，可能我們在完成作品後，要傳遞概念的下一個階段，會有一些需要說服別人或被別人說服的過程，但只要找到核心，就有機會說好一個故事。」

▲Netflix《此時此刻》編劇群許瑋哲（左起）、林晏如、劉思慧、杜政哲、林爭意、洪偉城參與2023亞洲新媒體高峰會。（圖／數位時代提供）
▲Netflix《此時此刻》編劇群許瑋哲（左起）、林晏如、劉思慧、杜政哲、林爭意、洪偉城參與2023亞洲新媒體高峰會。（圖／數位時代提供）
此外，「Netflix的多元故事宇宙：台灣影視作品的創意敘事」座談主講群，囊括《關於我和鬼變成家人的那件事》製作人金百倫、《人選之人—造浪者》製作人林昱伶、《此時此刻》製作人戴天易。

《鬼家人》在台灣與國際市場上屢獲佳績，近期更代表台灣角逐國際奧斯卡金像獎，將台灣特有冥婚文化結合同志、喜劇元素的特殊題材帶往全世界，對於作品在國際市場的亮眼成績，製作人金百倫坦言：「其實做電影最初都是以大家能走進戲院看戲為目標，但很感謝Netflix看見了這個作品，讓我們很強烈地感受到《鬼家人》在海外所造成的迴響，透過來自世界各地的分享，也可以感覺到海外觀眾對於台灣電影有了不同的認識、多了更多可能性的想像，這是我一直很希望可以達成的。」

▲黃金主創團隊製作人戴天易（左起）、製作人林昱伶、製作人金百倫、製作人袁支翔出席亞洲新媒體高峰會。（圖／數位時代提供）
▲黃金主創團隊製作人戴天易（左起）、製作人林昱伶、製作人金百倫、製作人袁支翔出席亞洲新媒體高峰會。（圖／數位時代提供）
《人選之人》大膽挑戰首部政治幕僚職人題材，談及是否曾擔心此內容在市場上的風險，製作人林昱伶表示：「在進行每一個階段的過程裡，其實都有很多的考量跟擔憂，因此當初在決定要做政治幕僚職人題材時，首先要做的第一件事就是要找到故事的切入點，可以從什麼樣的觀點與角度切入。」

也同樣表示很開心能透過Netflix將作品帶得更遠，將這個本質是發生在台灣在地的故事，除了能引起台灣觀眾的共鳴，同時在影集中關於初心、家庭、職場的人際情感等，也創造了很多討論，更透露：「我覺得很有趣的是在有一次和韓劇《造后者》導演的對談，他就一直跟我說他對戴立忍那對有帶到黑暗、權勢元素的夫妻戲非常感興趣。」

而《此時此刻》打造台北都會愛情樣貌，引發眾多觀眾熱議討論，製作人戴天易也分享：「一個作品的成功，考量商業和創造普世價值是很重要的，也很開心近年看到Netflix對台灣整體市場在類型、內容上都有越趨多元的發展，這是一件很棒的事。」

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