《此時此刻》郭雪芙恩愛聲超敢演　編劇揭密幕後祕辛

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而對於正在進行編劇工作，或對於擁有編劇領域志向的人們，總編劇杜政哲也鼓勵：「在創造一個故事時，最重要的就是要找到故事的核心，可能我們在完成作品後，要傳遞概念的下一個階段，會有一些需要說服別人或被別人說服的過程，但只要找到核心，就有機會說好一個故事。」
此外，「Netflix的多元故事宇宙：台灣影視作品的創意敘事」座談主講群，囊括《關於我和鬼變成家人的那件事》製作人金百倫、《人選之人—造浪者》製作人林昱伶、《此時此刻》製作人戴天易。
《鬼家人》在台灣與國際市場上屢獲佳績，近期更代表台灣角逐國際奧斯卡金像獎，將台灣特有冥婚文化結合同志、喜劇元素的特殊題材帶往全世界，對於作品在國際市場的亮眼成績，製作人金百倫坦言：「其實做電影最初都是以大家能走進戲院看戲為目標，但很感謝Netflix看見了這個作品，讓我們很強烈地感受到《鬼家人》在海外所造成的迴響，透過來自世界各地的分享，也可以感覺到海外觀眾對於台灣電影有了不同的認識、多了更多可能性的想像，這是我一直很希望可以達成的。」
《人選之人》大膽挑戰首部政治幕僚職人題材，談及是否曾擔心此內容在市場上的風險，製作人林昱伶表示：「在進行每一個階段的過程裡，其實都有很多的考量跟擔憂，因此當初在決定要做政治幕僚職人題材時，首先要做的第一件事就是要找到故事的切入點，可以從什麼樣的觀點與角度切入。」
也同樣表示很開心能透過Netflix將作品帶得更遠，將這個本質是發生在台灣在地的故事，除了能引起台灣觀眾的共鳴，同時在影集中關於初心、家庭、職場的人際情感等，也創造了很多討論，更透露：「我覺得很有趣的是在有一次和韓劇《造后者》導演的對談，他就一直跟我說他對戴立忍那對有帶到黑暗、權勢元素的夫妻戲非常感興趣。」
而《此時此刻》打造台北都會愛情樣貌，引發眾多觀眾熱議討論，製作人戴天易也分享：「一個作品的成功，考量商業和創造普世價值是很重要的，也很開心近年看到Netflix對台灣整體市場在類型、內容上都有越趨多元的發展，這是一件很棒的事。」
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