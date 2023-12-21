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針對 Daihatsu 造假風波，和泰汽車緊急發出聲明穩民心！

▲針對 Daihatsu 造假風波，和泰汽車緊急發出聲明穩民心！
▲針對 Daihatsu 造假風波，和泰汽車緊急發出聲明穩民心！

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日前日本豐田汽車子公司大發工業（Daihatsu Motor Co., Ltd）因發生車測撞擊測試內容作假情形，因此旗下車款停止銷售與生產旗下在日本與海外生產所有車型。雖然台灣並無銷售Daihatsu車款，但因與此波影響車款有相當關係的Toyota國產化Town Ace與Yaris Cross車型，是否也會因此牽連？和泰汽車發出最新聲明，台灣不在此次對象國家內，Daihatsu的造假事宜，確認與台灣無關。

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和泰汽車最新發出的聲明全文：

「日本豐田汽車子公司大發工業(Daihatsu Motor Co., Ltd)於2023年12月20日宣佈，在某些國家有認證不當行為發生，台灣不在對象國家內，且經國瑞內部詳細調查後，確認此事件與台灣無關。

和泰汽車所販售的Town Ace與Yaris Cross為台灣國瑞在現地生產製造、並非進口車輛，且國瑞汽車向來秉持誠實態度、遵照主管機關的規範辦理新車認證業務；且依照主管機關所指定之機構在台灣完成各項測試，取得合格認證。生產的車輛皆與認證車輛之規格完全一致，絕無不法情事，謹此聲明。」

Daihatsu此次車輛測試造假事宜，主要涵蓋64款車型、3款引擎動力，除了Daihatsu自身品牌以外，也包含代工生產的Mazda、Subaru與Toyota等品牌車型。造假事宜除了針對側向撞擊測試成績與車輛桿側碰撞事件認證程序造假以外，有不少車款防護氣囊測試時，會發現氣囊觸發電腦異常。

雖然台灣並無引進此次風波車款如Daihatsu Rocky Hybrid、Toyota Raize Hybrid與Toyota Yaris Ativ等車型，但因其與和泰汽車國產化的Town Ace與Yaris Cross有著高度共通性，因此許多民眾也相當關心台灣後續發展，和泰汽車也於第一時間作出聲明，期望能消弭民眾擔心。

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