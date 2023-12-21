▲全球通國際租賃打造 Kia Carnival 旗艦商務車隊，提供尊榮移動體驗

我是廣告 請繼續往下閱讀
全功能豪華休旅Carnival「分享 ‧ 才是人生最高價值」，打造尊榮出行體驗
Kia 全功能豪華休旅Carnival，融合SUV與MPV優勢，以「TRENDY DESIGN革新設計、LUXURY COMFORT 奢華舒適、PIONEER TECHNOLOGY 前瞻科技」三大產品DNA，跨越級距的GUV(Grand Utility Vehicle)創新車型定位，打造典雅外型與奢華舒適兼具的駕乘空間，不僅深受層峰車主的肯定、更受到企業用戶的專業認同。
Carnival自上市以來，大器尊榮的寬敞空間，屢屢成為國內企業層峰買家自用或商務使用的首選。The Carnival頂級版搭載的第二排OTTOMAN尊爵頭等座椅，可電動調整的第二排座椅並配備加熱/通風功能、讓乘客享有頭等艙的舒適性，同時並配備One-touch放鬆開關，可輕鬆調整椅背、坐墊與腿部靠墊。7及8人座車型第二排座椅更搭載多功能模式，可彈性調整的第二排座椅空間，8人座不僅可將中央座椅收折後做為桌面使用，第二排座椅更可轉向面向第三排座椅，給予全車乘員奢華舒適的乘車體驗。
在主動安全科技上， Carnival同樣傲視同級，包含全車系標配符合SAE Level 2自動駕駛分級的DRIVE WiSE智慧安全輔助系統，搭配同級唯一BVM盲區顯影(註1)、BCA盲點導正輔助系統、SCC全速域智慧巡航控制系統、FCA前方主動防撞輔助系統、LDW車道偏移警示系統、LKA車道維持輔助系統、LFA全速域進階型車道維持輔助系統，提供全車乘員無微不至的先進安全科技守護。