加拿大宣布2035年起禁售會產生排放之新車

全球通國際租賃打造 Kia Carnival 旗艦商務車隊，提供尊榮移動體驗

▲全球通國際租賃打造 Kia Carnival 旗艦商務車隊，提供尊榮移動體驗
▲全球通國際租賃打造 Kia Carnival 旗艦商務車隊，提供尊榮移動體驗

2GameSome - 有車賞

Kia Carnival近日獲全台頂尖租賃業者「全球通國際租賃」肯定，全球通國際租賃近日添購Carnival，打造The Carnival旗艦商務車隊服務，首批並已完成交車15台，後續將提供機場、企業合作接送等VIP貴賓的尊榮出行體驗。

我是廣告 請繼續往下閱讀
全球通國際租賃公司，在台灣租賃車業、企業長租車業務上深耕超過15年，現擁有龐大派遣車隊並持續擴大營運，客戶囊括大型企業如竹科、國營企業與政府單位等。更領先業界，率先透過平台整合將派車服務數位化管控、收編全新進口車型及優質司機。今年在疫情趨緩後，全球通國際集團更入主大型機場接送之行列，三個月內便成為銀行指定客戶的外派車商，尤其在內裝質感、乘坐舒適度以及科技配備，獲得商務客戶的一致肯定，成為企業主最愛使用的派車首選。

全功能豪華休旅Carnival「分享 ‧ 才是人生最高價值」，打造尊榮出行體驗

Kia 全功能豪華休旅Carnival，融合SUV與MPV優勢，以「TRENDY DESIGN革新設計、LUXURY COMFORT 奢華舒適、PIONEER TECHNOLOGY 前瞻科技」三大產品DNA，跨越級距的GUV(Grand Utility Vehicle)創新車型定位，打造典雅外型與奢華舒適兼具的駕乘空間，不僅深受層峰車主的肯定、更受到企業用戶的專業認同。

Carnival自上市以來，大器尊榮的寬敞空間，屢屢成為國內企業層峰買家自用或商務使用的首選。The Carnival頂級版搭載的第二排OTTOMAN尊爵頭等座椅，可電動調整的第二排座椅並配備加熱/通風功能、讓乘客享有頭等艙的舒適性，同時並配備One-touch放鬆開關，可輕鬆調整椅背、坐墊與腿部靠墊。7及8人座車型第二排座椅更搭載多功能模式，可彈性調整的第二排座椅空間，8人座不僅可將中央座椅收折後做為桌面使用，第二排座椅更可轉向面向第三排座椅，給予全車乘員奢華舒適的乘車體驗

在主動安全科技上， Carnival同樣傲視同級，包含全車系標配符合SAE Level 2自動駕駛分級的DRIVE WiSE智慧安全輔助系統，搭配同級唯一BVM盲區顯影(註1)、BCA盲點導正輔助系統、SCC全速域智慧巡航控制系統、FCA前方主動防撞輔助系統、LDW車道偏移警示系統、LKA車道維持輔助系統、LFA全速域進階型車道維持輔助系統，提供全車乘員無微不至的先進安全科技守護。

KYMCO 大地名流最低價 48,500 元只剩 9 天！

針對 Daihatsu 造假風波，和泰汽車緊急發出聲明穩民心！

折合新臺幣 46 萬元起　日規 Honda WR-V 逆輸入上市

折合新臺幣 102.4 萬元起　2024 年式 Subaru WRX 美國正式上市

我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞