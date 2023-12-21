▲Toyota / Lexus 公布台北車展展演陣容！

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Toyota
TOYOTA深知「碳中和」不僅是全球趨勢，更是現今全世界所面臨的迫切挑戰。而要真正達成全球碳中和的目標，需考量到世界各地的能源狀況並因地制宜，碳中和策略的解決方案不應只侷限於純電動車。因此，TOYOTA提出了「Multi-pathway」策略 - 開發研究包括FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle, 氫燃料電池電動車)、BEV (Battery Electric Vehicle, 純電動車)、PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle, 複合式電動車)和HEV (Hybrid Electric Vehicle, 油電複合動力車) 等全產品線的電動化車款，讓全球消費者能選擇最適合自身的電動化車輛、滿足多元需求，以達到真正的減碳效果。於2024台北新車暨新能源車特展TOYOTA展區中，民眾將能一覽TOYOTA各式新能源車款，體驗TOYOTA如何將理念實現。
本次車展TOYOTA展區分為三大主題 – 新能源區、Life Style區與Sports Car區。在新能源展區，民眾將能一覽TOYOTA各式新能源車款，包含首次於台灣亮相的純電跨界休旅概念車「bZ Compact SUV」；搭載TOYOTA最尖端技術、行駛過程只排放H2O水分子的氫燃料電池電動車-MIRAI；甫榮獲第 44屆JCOTY日本年度風雲車大賞的複合式電動車 – PRIUS PHEV；TOYOTA首款全球量產的BEV純電休旅 – bZ4X，以及節能省油的熱銷車款- ALTIS HYBRID。
另外，「Mobility For All」也是TOYOTA的核心價值，TOYOTA期望所有人都能享有移動的自由和快樂。因此，在Life Style區，展出陣容包含全新輕休旅YARiS CROSS、深受台灣消費者喜愛的SUV車款- COROLLA CROSS與RAV4，以及國產輕型商用車銷售冠軍註1TOWN ACE。於Sports Car區，則能見到「TOYOTA GAZOO Racing」旗下的經典跑車GR SUPRA，與具備操駕快感的COROLLA SPORT，展現TOYOTA持續追求駕馭樂趣的品牌精神。不論是追求駕馭快感的賽車車迷，或是尋找適合家庭出遊的SUV，甚至是需要一輛可靠的商用車作為創業好夥伴，都可以在此找到符合民眾需求的車款。TOYOTA誠摯邀請民眾前來展區，一同體驗TOYOTA「Multi-pathway」策略及「Mobility For All」的理念，傳達為下一代打造更美好永續、更具活力的未來城市之願景。
除了完整的車款陣容外，TOYOTA展區也準備了豐富精采的活動！每日將由美麗的Model搭配亮點車款定時演出，假日更邀請到高人氣的特別嘉賓在現場帶來熱力四射的表演，新生代唱跳全才女團「GENBLUE幻藍小熊」將於2023/12/30、2024/1/1；青春活力的富邦啦啦隊「Fubon Angels」則將於2023/12/31在TOYOTA展區與民眾見面，現場近距離與粉絲互動並一同體驗TOYOTA展區，展現TOYOTA品牌的年輕活力。
為了讓TOYOTA粉絲與愛車的民眾響應2024台北新車暨新能源車特展，TOYOTA 將舉辦車展贈票活動，請持續追蹤 TOYOTA Taiwan官方社群平台：TOYOTA Facebook、Instagram、Youtube以及TOYOTA官網車展專頁，掌握第一手車展資訊與更多精采內容。
本次2024台北新車暨新能源車特展，Lexus將完整傳遞Lexus Electrified概念，展出三大動力的電動化車款，由純電跑旅RZ 450e作為BEV（Battery Electric Vehicle）代表，傳遞各項品牌科技結晶帶來之純電魅力；到自在切換無須擔心里程焦慮的PHEV（Plug-in Hybrid Electric Vehicle），透過 NX 450h+全進化休旅，完美結合電能與引擎的動力，既可純電行駛，亦可以引擎輸出，給予車主全新的駕馭體驗；以及車款編成最多元豐富的HEV（Hybrid Electric Vehicle），從休旅車RX 350h及UX 250h、房車ES 300h到旗艦移動座艙LM 500h，提供想要嘗試電動化車款的使用者無需額外適應期的輕鬆途徑。另外，車展期間亦將安排眾所期待的全新車型LBX搶先亮相預賞，以打破級距框架的全新車款，邀請大家㇐同前往未來。
Lexus本次亦特別規劃MODELLISTA精品改裝車輛展示，MODELLISTA自1997年成立，為Lexus旗下御用改裝品牌，更開發出許多為人稱道的各式部品，如：空力套件、鋁圈等改裝套件。和泰集團於近日正式引進MODELLISTA品牌套件，滿足追求與眾不同的Lexus車主，並率先導入品牌最受歡迎的SUV車款，包含RX、NX及UX的前、後下導流與側裙，其設計延續MODELLISTA品牌以「共鳴的情感」為核心概念，打造和原車造型可相互共鳴的運動風格套件。另外，本次2024台北車展更加碼展出搭載MODELLISTA套件之品牌旗艦LM，以專屬空力套件與特殊造型鋁圈，讓大器外觀再增添幾分動感與貴氣感受，相信將滿足喜愛強烈外觀風格以及追求更高專屬感的Lexus車迷。
除了令人引頸期盼的2024台北新車暨新能源車特展外，Lexus為歡慶年末來到的聖誕佳節，特別推出聖誕藝術展車，讓民眾能搶先一睹全新LBX的非凡魅力，即日起至2024/1/2 (二)，於新光三越信義新天地A8館，搶先在車展前，首次在台對外展示Lexus全新車款LBX。LBX為一款跳脫級距框架的全新跨界SUV車款，不僅擁有Lexus品牌一向優雅的設計理念，更能滿足每一位眼光獨具的車主，在日常生活中輕鬆且舒適的駕馭體驗。
本次聖誕藝術展車設計主軸以槲寄生搭配聖誕花圈的造型為發想，透過花圈象徵「期待來臨」的寓意，全面迎接Lexus全新車款LBX。藝術展車搭配著燈光變換，映照光焰銅車色的金屬光澤，展現時髦、精緻又閃耀的聖誕氣氛。為歡慶佳節來臨，亦特別規劃於12/23 (六)、12/24 (日)及12/31 (日)，在台北信義新天地A8館前展車現場舉辦快閃活動，於Lexus官方FB打卡，即可現場兌換免費飲品一杯，更可參加iPhone 15 128GB乙台之抽獎活動註2，歡迎大眾前往共襄盛舉。
Lexus身為豪華電動化車款先驅，將引領電能新未來，以全面進化的電動化車款，打造快意舒適的移動體驗，也為美好生活與環境盡一份心力。Lexus秉持對造車的誠摯熱忱，以創造獨一無二的個人奢華體驗為目標，致力打造移動幸福新世代。