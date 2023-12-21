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Toyota / Lexus 公布台北車展展演陣容！

▲Toyota / Lexus 公布台北車展展演陣容！
▲Toyota / Lexus 公布台北車展展演陣容！

2GameSome - 有車賞

日前，Toyota / Lexus 總代理和泰汽車針對年底即將舉辦的台北新車暨新能源特展正式公佈展出陣容。

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Toyota

TOYOTA深知「碳中和」不僅是全球趨勢，更是現今全世界所面臨的迫切挑戰。而要真正達成全球碳中和的目標，需考量到世界各地的能源狀況並因地制宜，碳中和策略的解決方案不應只侷限於純電動車。因此，TOYOTA提出了「Multi-pathway」策略 - 開發研究包括FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle, 氫燃料電池電動車)、BEV (Battery Electric Vehicle, 純電動車)、PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle, 複合式電動車)和HEV (Hybrid Electric Vehicle, 油電複合動力車) 等全產品線的電動化車款，讓全球消費者能選擇最適合自身的電動化車輛、滿足多元需求，以達到真正的減碳效果。於2024台北新車暨新能源車特展TOYOTA展區中，民眾將能一覽TOYOTA各式新能源車款，體驗TOYOTA如何將理念實現。

本次車展TOYOTA展區分為三大主題 – 新能源區、Life Style區與Sports Car區。在新能源展區，民眾將能一覽TOYOTA各式新能源車款，包含首次於台灣亮相的純電跨界休旅概念車「bZ Compact SUV」；搭載TOYOTA最尖端技術、行駛過程只排放H2O水分子的氫燃料電池電動車-MIRAI；甫榮獲第 44屆JCOTY日本年度風雲車大賞的複合式電動車 – PRIUS PHEV；TOYOTA首款全球量產的BEV純電休旅 – bZ4X，以及節能省油的熱銷車款- ALTIS HYBRID。

另外，「Mobility For All」也是TOYOTA的核心價值，TOYOTA期望所有人都能享有移動的自由和快樂。因此，在Life Style區，展出陣容包含全新輕休旅YARiS CROSS、深受台灣消費者喜愛的SUV車款- COROLLA CROSS與RAV4，以及國產輕型商用車銷售冠軍註1TOWN ACE。於Sports Car區，則能見到「TOYOTA GAZOO Racing」旗下的經典跑車GR SUPRA，與具備操駕快感的COROLLA SPORT，展現TOYOTA持續追求駕馭樂趣的品牌精神。不論是追求駕馭快感的賽車車迷，或是尋找適合家庭出遊的SUV，甚至是需要一輛可靠的商用車作為創業好夥伴，都可以在此找到符合民眾需求的車款。TOYOTA誠摯邀請民眾前來展區，一同體驗TOYOTA「Multi-pathway」策略及「Mobility For All」的理念，傳達為下一代打造更美好永續、更具活力的未來城市之願景。

除了完整的車款陣容外，TOYOTA展區也準備了豐富精采的活動！每日將由美麗的Model搭配亮點車款定時演出，假日更邀請到高人氣的特別嘉賓在現場帶來熱力四射的表演，新生代唱跳全才女團「GENBLUE幻藍小熊」將於2023/12/30、2024/1/1；青春活力的富邦啦啦隊「Fubon Angels」則將於2023/12/31TOYOTA展區與民眾見面，現場近距離與粉絲互動並一同體驗TOYOTA展區，展現TOYOTA品牌的年輕活力。

為了讓TOYOTA粉絲與愛車的民眾響應2024台北新車暨新能源車特展，TOYOTA 將舉辦車展贈票活動，請持續追蹤 TOYOTA Taiwan官方社群平台：TOYOTA FacebookInstagram、Youtube以及TOYOTA官網車展專頁，掌握第一手車展資訊與更多精采內容。

本次2024台北新車暨新能源車特展，Lexus將完整傳遞Lexus Electrified概念，展出三大動力的電動化車款，由純電跑旅RZ 450e作為BEV（Battery Electric Vehicle）代表，傳遞各項品牌科技結晶帶來之純電魅力；到自在切換無須擔心里程焦慮的PHEV（Plug-in Hybrid Electric Vehicle），透過 NX 450h+全進化休旅，完美結合電能與引擎的動力，既可純電行駛，亦可以引擎輸出，給予車主全新的駕馭體驗；以及車款編成最多元豐富的HEV（Hybrid Electric Vehicle），從休旅車RX 350h及UX 250h、房車ES 300h到旗艦移動座艙LM 500h，提供想要嘗試電動化車款的使用者無需額外適應期的輕鬆途徑。另外，車展期間亦將安排眾所期待的全新車型LBX搶先亮相預賞，以打破級距框架的全新車款，邀請大家㇐同前往未來。

Lexus本次亦特別規劃MODELLISTA精品改裝車輛展示，MODELLISTA自1997年成立，為Lexus旗下御用改裝品牌，更開發出許多為人稱道的各式部品，如：空力套件、鋁圈等改裝套件。和泰集團於近日正式引進MODELLISTA品牌套件，滿足追求與眾不同的Lexus車主，並率先導入品牌最受歡迎的SUV車款，包含RX、NX及UX的前、後下導流與側裙，其設計延續MODELLISTA品牌以「共鳴的情感」為核心概念，打造和原車造型可相互共鳴的運動風格套件。另外，本次2024台北車展更加碼展出搭載MODELLISTA套件之品牌旗艦LM，以專屬空力套件與特殊造型鋁圈，讓大器外觀再增添幾分動感與貴氣感受，相信將滿足喜愛強烈外觀風格以及追求更高專屬感的Lexus車迷。


除了令人引頸期盼的2024台北新車暨新能源車特展外，Lexus為歡慶年末來到的聖誕佳節，特別推出聖誕藝術展車，讓民眾能搶先一睹全新LBX的非凡魅力，即日起至2024/1/2 (二)，於新光三越信義新天地A8館，搶先在車展前，首次在台對外展示Lexus全新車款LBX。LBX為一款跳脫級距框架的全新跨界SUV車款，不僅擁有Lexus品牌一向優雅的設計理念，更能滿足每一位眼光獨具的車主，在日常生活中輕鬆且舒適的駕馭體驗。

本次聖誕藝術展車設計主軸以槲寄生搭配聖誕花圈的造型為發想，透過花圈象徵「期待來臨」的寓意，全面迎接Lexus全新車款LBX。藝術展車搭配著燈光變換，映照光焰銅車色的金屬光澤，展現時髦、精緻又閃耀的聖誕氣氛。為歡慶佳節來臨，亦特別規劃於12/23 (六)、12/24 (日)及12/31 (日)，在台北信義新天地A8館前展車現場舉辦快閃活動，於Lexus官方FB打卡，即可現場兌換免費飲品一杯，更可參加iPhone 15 128GB乙台之抽獎活動註2，歡迎大眾前往共襄盛舉。

Lexus身為豪華電動化車款先驅，將引領電能新未來，以全面進化的電動化車款，打造快意舒適的移動體驗，也為美好生活與環境盡一份心力。Lexus秉持對造車的誠摯熱忱，以創造獨一無二的個人奢華體驗為目標，致力打造移動幸福新世代。

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