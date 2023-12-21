鎧俠最新Kioxia SSD 通過PCIe 5.0和NVMe2.0合規性認證

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KIOXIA CM7 系列和 KIOXIA CD8P 系列硬碟，現已列入 PCI-SIG 整合商清單。在這些工作坊期間獲得合規性認證，讓使用者確信 Kioxia 硬碟符合嚴格的 PCIe 5.0 要求。
此外，KIOXIA CM7 系列和 KIOXIA CD8P 系列硬碟已加入新罕布夏大學互通實驗室 (InterOperability Laboratory) 的官方整合商清單。為了符合列入清單的資格，產品技術必須通過在新罕布夏大學互通實驗室或 NVMe Plugfest 進行的符合性測試。成功完成此測試提供了合理的信心水準，保證經過測試的產品將能在支援 NVMe 的系統和 NVM Express over Fabrics (NVMe-oF) 環境中正常運作。
KIOXIA CM7 系列企業級 SSD 提供 2.5 吋和 E3.S 外型規格，具有讀取密集型和混合用途耐用性，容量最高達 30.72 TB (僅限 2.5 吋)。KIOXIA CD8P 系列資料中心 SSD 提供 2.5 吋和 E3.S 外型規格，具有讀取密集型和混合用途耐用性，容量最高達 30.72 TB (僅限 2.5 吋)。
鎧俠是記憶體解決方案的全球領導廠商，致力開發、生產和銷售快閃記憶體及固態硬碟。2017 年4月，其前身東芝記憶體從東芝株式會社獨立出來，該公司於1987年發明NAND快閃記憶體。鎧俠致力推出可為客戶帶來更多選擇，並為社會創造更多價值的產品、服務和系統，期望能透過「記憶體」技術促進世界發展。鎧俠的創新 3D 快閃記憶體技術 BiCS FLASH 正在形塑高密度儲存應用的未來，包括先進的智慧型手機、電腦、SSD、汽車及資料中心。