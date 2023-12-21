▲遭吼「滾一邊！」乾癬會傳染？　醫師破解4大迷思

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▲醫師破解乾癬4大迷思。（黃毓惠醫師提供）
全球超過125萬人患有乾癬台北榮民總醫院皮膚部教授張雲亭表示，乾癬發病族群多在18至39歲與50至69歲兩個族群，男性病友是女性1.6倍，中重度患者佔整體20至30%。全球超過125萬人患有乾癬，且發生率有逐漸上升的趨勢。在台灣，每1000人中約有3人患有乾癬，共約10多萬人。男性病友是女性1.6倍。青壯年居多。
乾癬是一種慢性皮膚發炎病變，除了在皮膚各處出現病灶以外，長期的全身性發炎反應也會損害其他身體器官。斑塊性乾癬佔了乾癬8至9成，是最常見的乾癬類型，常見的皮膚特徵為邊界分明的紅斑區域、帶有脫屑的硬化斑塊。最常受到影響的區域：臉部、耳朵後方、手肘、軀幹、手肘、手腳掌、膝蓋、生殖器官、指甲。
乾癬3大危險因子基因遺傳
若父母皆有乾癬，本人有高達4成機率遺傳乾癬。
環境因子
外傷、感染、壓力。
行為因素
抽菸、藥物（如鋰鹽和干擾素）。
除了皮膚病灶 乾癬還有多種共病心理疾病
乾癬患者出現自殺傾向的風險翻倍。
乾癬性關節炎
1／3的乾癬患者會出現乾癬性關節炎。
心血管疾病
重度乾癬患者因心血管疾病致死的風險上升39％。
發炎性腸道疾病
乾癬患者罹患發炎性腸道疾病的風險，較一般族群高4倍。
然而，乾癬病患面臨治療困境恐中斷治療，主因包括：治療效果不彰、藥物副作用、病患個人因素、藥物不易使用、藥物取得困難，讓許多患者只好與現況妥協。
4大類9種生物製劑 健保都有給付張雲亭說明，目前台灣核准4大類9種生物製劑，健保都已經給付，符合資格的初次治療病人，每6個月可以申請一次，每次療程維持2年，用藥期滿若皮膚病灶復發達到50%以上，才能夠重新申請回復使用生物製劑，藉由生物製劑治療下，乾癬症狀能夠達成幾乎清零，90至100%病灶消除，如果發現一種生物製劑無效或有副作用，可以平行轉換使用第二種生物製劑，同樣能邁向設定的治療目標。
王先生在4年前開始使用生物製劑，乾癬病灶很快就逐漸消除，PASI指數竟然都能維持在90以上，終於敢穿著短袖短褲逛街，也可以到籃球場上與人一較高下，工作上也更有自信面對大眾。
做好日常保健 醫病溝通不能少減重
過重或肥胖患者透過飲食與運動來減重有助於減輕乾癬嚴重程度
戒菸戒酒
飲酒過量者乾癬發生風險較高並提升乾癬性關節炎風險。重度或長期吸菸的患者發作風險較高。
保濕劑
有乳膏、軟膏、乳液等不同劑型可減緩搔癢脫皮。副作用較少，可每日重複使用。
紓解壓力
紓壓（如冥想）可以緩解乾癬的嚴重程度。
醫病溝通
穩定控制疾病靠良好醫病溝通！善用醫病共決輔助工具，看診前做好功課，進行高效醫病溝通。
黃毓惠最後叮嚀患者，不要任意購買來路不明藥物 正規治療才是控制關鍵。社群網站不明宣稱之藥物或產品猖獗，隨意購買恐傷錢又傷身。花大錢購買無效產品，耽誤黃金治療時間，不良產品恐致病程加劇。若對治療成效有疑問，務必主動與醫師討論，千萬不要聽信不良業者的謠言。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60275
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